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"Укравтодор" оголосив електромобілі загрозою: в чому справа

196.1тЧитати новину російською

Електромобілі є єдиною загрозою для наповнення дорожнього фонду "Укравтодору".

Таку заяву в інтерв'ю "УКРІНФОРМУ" зробив в.о. глави "Укравтодору" Славомир Новак, підкресливши, що фонд державного агентства наповнюється за рахунок акцизу на паливо.

"У цьому році це 50% від акцизу, в 2019 році - 75%, а в 2020 році - 100%. Відомо, що акцизний збір зростає", - сказав він.

"Єдиною загрозою для наповнення дорожнього фонду можуть бути електромобілі: якщо їх кількість буде зростати, то потрібно буде шукати інші джерела наповнення фонду. Але зараз фінансування є постійним", - заявив Новак.

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Серед інших джерел фінансування розглядаються оплати від проїзду вантажівок, штрафи за їх перевантаження.

"Тому вводимо електронну систему зважування вантажівок під час руху. Є проблема з перевантаженими вантажівками і є проблема з безпекою транспорту та професіоналізмом представників безпеки на транспорті. Тому зараз треба думати над підготовкою системи штрафів і введенням електронної системи", - розповів в.о. глави "Укравтодору".

Як повідомлявOBOZREVATEL, електромобілі активно б'ють рекорди в Україні.

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Тема
електрокари
Особа
Славомир Новак
Місце
Україна
Об'єкт
Укравтодор
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Нечипоренко Сергей
Нечипоренко Сергей
Вы сначала те фонды, которые уже получили, примените на дороги. Ямковый ремонт задолбал уже. Напилят дырок и все. Укравторукожопдор, епта
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
В европе платят ежегодный транспортный налог,размер которого зависит от мощности двигателя (л.с.).Какждый владелец транспортного средства.
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а че новак нема где воровати.так ты у порошенка спроси когда мы его выносити будем.
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