Только факты. Если мне не нравится какой-то налог, то я не занимаюсь хитропопостью и поисками способов неуплаты налога, а делаю все возможное, чтобы его отменить. Только за последние годы Всеукраинская Ассоциация автоимпортеров и дилеров стала инициатором отмены 9 налогов при импорте и продаже авто :1) грабительского сбора при 1- й регистрации (я даже рабочую комиссию при Минфине по его отмене возглавил); 2) утилизационного сбора; 3) спецпошлины); 4) 13% временной надбавке к пошлине; 5) импортного сбора; 6) подоходного налога при продаже 1- го авто в год; 7) НДС при комиссионной продаже; 8) пенсионного сбора при повторной регистрации; 9) транспортного сбора.

Если нам не нравился транспортный сбор, то мы не искали пути ухода от его уплаты, а вместе с друзьями вышли 5-6 февраля 2008 года под Верховную Раду, потребовали его отмены и отменили.

Если мне не нравится акциз на автоимпорт, то я лоббирую его отмену, а не завожу хитропопо евробляхи, чтобы избежать уплаты акциза.

Что за ментальность такая? Да! Налогами завышенными государство хочет нас "поиметь"(((. Но почему вместо того, чтобы дать в лоб, тому кто пытается нас "поиметь", часть украинцев пытаются избежать процесса "поиметия" и еще и горды своей "предприимчивостью"? А может лучше дать в лоб и выгнать с власти "поиметелей", а не хитропопо радоваться тому, что избежал "процесса поиметия" и ввез бляхи?