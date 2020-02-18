Сімейні цінності: тестуємо оновлений Honda CR-V

Оновлена Honda CR-V з турбованим мотором об'ємом 1,5 літра недавно з'явилася на українському ринку, і компанда АвтоОБОЗ вирішила оцінити її гідності.

Honda CR-V

Зовні від американської версії автомобіль для європейського ринку відрізняється трохи іншим оформленням переднього і заднього бамперів, циліндричними патрубками вихлопної ситеми, а також іншої світлотехнікою.

Honda CR-V

До речі, кажучи про світлотехніку, наш CR-V оснащується повністю світлодіодними фарами, форсунками омивача (в США їх немає) і LED- "протитуманними фарами". Після поновлення автомобіль став виглядати, на мій погляд, більш виразно за рахунок хромованою декоративної панелі, що об'єднала фари авто.

Для освітлення повороту в Honda CR-V передбачено дві яскраві лампи в нижній частині блок-фари

просторий салон

Салон п'ятого покоління Honda CR-V став просторіше, особливо для задніх пасажирів. Для оздоблення використовується шкіра, а двері і центральна консоль прикрашені вставками "під дерево". Водійське крісло забезпечене електроприводами і пам'яттю положення, крім того, зручно влаштуватися за кермом допоможе регульована в двох площинах рульова колонка.

Водійське сидіння забезпечене електроприводами, в тому числі регулювання поперекової підтримки

На двері знаходиться блок управління пам'яттю водійського крісла

Оригінально вирішено дизайн приладової панелі. Центральна частина являє собою великий цифровий дисплей, на який виводиться все необхідна водієві інформація, а з боків розташувалися датчики охолоджуючої рідини і рівня палива. Підсвічені стрілки створюють ілюзію, що вони цифрові.

Оригінальний дизайн датчиків рівня палива і температури охолоджуючої рідини створює ілюзію, що вони електронні

У Honda CR-V є проекційний (HUD) екран, на який виводиться оперативна інформація, включаючи швидкість, показання тахометра, дорожні знаки і обрану передача.

Селектор варіатора CVT з 7-ю "віртуальними" ступенями розташований на високому подіумі, як у мінівенів. Тут же знаходяться клавіші включення гальма стоянки і економічного режиму роботи силового агрегату.

Селектор варіатора CVT розташований на високому подіумі, як у мінівенів

Сам важіль досить масивний, а процес перемикання викликає спогади про американських авто 80-х років з класичним "автоматом". Втім, управляти роботою варіатора можна за допомогою підрульових "пелюсток".

Honda CR-V

Багатофункціональне кермо рясно прикрашено всілякими кнопками, включаючи обігрів обода Чесно кажучи, частина з них я б прибрав, так як користуватися ними доводиться не часто, а увагу вони відволікають. Їх можна було б абсолютно безболісно перенести на приладову панель, де вже є клавіші управління кліматичною системою і різними другорядними функціями. Особливу подяку хочеться висловити тим, хто зберіг "крутилку" гучності на сенсорному екрані мультимедійної системи, – в нашому бездушному цифровому світі подібна дрібниця особливо приємна.

Honda CR-V

Великий монітор мультимедіа має просту, але зрозумілу графіком. До системи можна підключити смартфон за допомогою додатків Apple Car Play і Android Auto. Налаштувати колір можна встановити в залежності від вашого настрою.

Honda CR-V

Ящик для рукавичок невеликий, але глибокий

На центральній консолі є два підстаканники, кілька поличок і ємностей для різної дріб'язку, включаючи місткий бокс під підлокітником з декількома слотами і роз'ємами для підключення електронних девайсів.

Honda CR-V

З американським комфортом

Сидіння по-американськи комфортні і більше нагадують офісні крісла. Кут нахилу спинки задніх сидінь можна змінювати в двох положеннях. Крім того, коли сидіння складаються, то подушки зміщуються вперед, забезпечуючи практично рівну підлогу.

Подушки крайніх задніх сидінь мають трьохзонний підігрів, кнопки включення якого знаходяться на дверних підлокітниках. Важливо, що, незважаючи на повний привід, трансмісійний тунель має мінімальні розміри і не створює незручностей третьому пасажирові.

Двері відкриваються на 90 градусів, забезпечуючи зручний доступ в салон

Пол в багажнику можна встановити на одному з двох рівнів. Взагалі, якщо говорити про організацію багажного відділення, то тут видно, наскільки фахівці з ергономіки компанії Honda намагалися зробити все максимально зручним і практичним.

Залежно від потреб обсяг багажника становить від 561 до 1756 літрів "під дах".

Складені сидіння другого ряду утворюють практично рівну площадку для багажу

Під підлогою ховається "докатка" і необхідний в дорозі мінімальний комплект інструментів, а підлогу по всій площі відсіку укритий щільною звукоізоляцією.

Двері багажника забезпечена електроприводом і функцією безключового доступу, а за допомогою кнопки можна зафіксувати висоту підйому двері.

На ходу

Нова Honda CR-V в нашій тестовій версії оснащений 1,5-літровим бензиновим мотором з турбонаддувом, вже згаданим раніше варіатором CVT і інтелектуальним повним приводом. Двигун має потужність 193 к.с. при 5600 об / хв. Крутний момент величиною 243 Нм доступний в діапазоні від 2000 до 5000 об / хв. Підхоплення починається приблизно на позначці 3500 об / хв, і тоді автомобіль сремітельно прискорюється по трасі, а салон наповнюється приємним "рокотом". До максимальної швидкості 200 км / год CR-V може розігнатися без праці.

Honda CR-V виглядає гармонійно і сучасно

Можна сказати, що завдяки наявності турбіни, за кермом цього кросовера буде однаково комфортно як людям, які сповідують неквапливий драйв, так і тим, хто хоче отримати задоволення від швидкості. Обраний тип їзди лінійно відіб'ється на витраті палива. Виробник заявляє 8,6 л/100 км в місті і 6,2 – на трасі. Домогтися таких ідеальних результатів буде досить складно. В процесі тижневого тесту кращий комбінований витрата склала 9,9 л/100 км.

Головним достоїнством CR-V в русі є комфортна і енергоємна підвіска, яка згладжує більшість нерівностей на трасі. Лише на великих ямах або "лежачих поліцейських" вона з глухим звуком відгукується щільним поштовхом. Правда, зі збільшенням швидкості плавність ходу може викликати невелику розкачку.

Ніяких позашляхових помічників у машини немає, але електроніка швидко розпізнає пробуксовку, перерозподіляючи момент на колеса з кращим зчепленням.

Для топ-версії пропонується панорамний дах зі зсувним люком в передній частині

Почуття безпеки

Кросовер Honda CR-V має комплекс електронних систем безпеки Honda Sensing. Наприклад, CR-V не тільки попередить про перетин лінії розмітки, а й акуратно поверне вас в смугу руху, якщо ви не включили "поворотник". Тут є активний круїз контроль з функцією екстреного гальмування, система контролю за "сліпими" зонами і багато інших електронні помічники, які своєчасно попередять про небезпеку.

За допомогою камери і різних датчиків Honda CR-V контролює ситуацію на дорозі

Оновлена Honda CR-V 1.5 Turbo пропонується на українському ринку в трьох комплектаціях: Lifestyle, Executive і Prestige. Вартість автомобіля 2019 р.в. стартує з позначки 903900 грн.

* Ціна дана за станом на 25.01.2020.

Резюме

Серед достоїнств оновленої Honda CR-V – дуже багато місця на другому ряду сидінь, багатофункціональний багажник, відмінна адаптація до наших доріг. Ця машина – хороший вибір для повсякденного сімейного використання.

Honda CR-V

А завдяки значному об'єму багажника на цьому авто можна сміливо відправлятися у відпустку всією сім'єю або великою компанією. Важливо, що автомобіль має велику кількість електронних систем, які зроблять вашу поїздку максимально безпечною.

Honda CR-V

Дякуємо компанії "Прайд Мотор", офіційному дистриб'ютора автомобілів і мотоциклів Honda в Україні, за допомогу в організації тесту.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Honda привезе в Україну гібридний кросовер.

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