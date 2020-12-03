'Робоча конячка' і не тільки: тестуємо пікап Nissan Navara

Пікапи в Україні не настільки популярні, як в інших країнах, проте, наш тест оновленого Nissan Navara показав, що автомобілі цього класу заслуговують набагато більшої уваги.

Команда АвтоОБОЗ оцінювала гідності японського пікапа. Нинішнє покоління Nissan Navara – це вже третя генерація моделі, що вперше з'явилася ще в 1997 році. За два з гаком десятиліття пікап знайшов чимало шанувальників по всьому світу. Цікаво, що саме Navara послужила основою для створення пікапа Mercedes-Benz X-Class, а також спорідненої моделі Renault Alaskan.

Ось і ми вирішили розібратися, в чому ж секрет популярності це пікапа. І почнемо, традиційно, з зовнішності цієї машини. Дизайн Navara виконаний у стилістиці класичних позашляховиків марки з характерними м'язистими формами, акуратним хромованим облицюванням радіатора, стильними LED-фарам та рельєфним капотом. На відміну від більшості "однокласників", яким властиві рубані форми та прямі лінії, Navara не справляє враження "брутальної вантажівки". Але при цьому, на протяг всього тесту мене не покидало відчуття повної захищеності та впевненості у собі.

Короткі свеси, бічні підніжки з боків та потужний задній бампер з майданчиком-сходинкою створюють цілісний та органічний вигляд машини. Особливого шарму пікапу додають численні хромовані деталі оздоблення та оригінальний малюнок 18-дюймових дисків з контрастними чорними вставками.

Вантажна платформа у тестовій версії закривалася алюмінієвими ролетами, що оберігає вантажі від негоди й зловмисників. Сама платформа захищена пластиковим піддоном, що сберігає лакофарбове покриття від пошкоджень, а широка відкидна двері дозволяє збільшити майданчик для перевезення довгомірних вантажів.

Говорячи про вантажі варто відзначити, що автомобіль здатний везти до тонни багажу. До речі, ті, хто розглядають можливість придбання пікапа Navara для буксирування причепа будуть приємно здивовані, що він здатний тягнути за собою вантажі масою до 3,5 тонн.

Вивчивши всі особливості дизайну екстер'єру вирушаємо всередину. Благо, забратися у салон допомагають широкі підніжки. Дизайн інтер'єру не позбавлений витонченості, хоча, на чільне місце при його створенні ставилося у першу чергу практичність та функціональність.

Сидіння водія забезпечено електроприводами та підігрівом, передньому пасажиру пощастило менше, йому доведеться підлаштовувати крісло вручну. Налаштування "під себе" зажадала набагато менше часу та зусиль, ніж у деяких "легковиках".

До речі, у створенні сидінь брали, за словами виробника, фахівці NASA. У чому конкретно полягала їхня співпраця з автовиробником, невідомо, але крісла дійсно дуже зручні.

Перед очима водія комбінована цифро-аналогова шкала приладів з великим дисплеєм бортового комп'ютера по центру.

На великій приладової панелі центральне місце займають два екрани. Верхній відданий мультимедійної системи та управлінню допоміжними функціями, а нижче розташувався дисплей двухзонного клімат-контролю. Єдине, чого не вистачало, так це підігріву керма, але, якби тест проходив в іншу пору року, я б цього навіть не помітив.

На широкому трансмісивному тунелі знайшлося місце для кількох разновеликих відділень для дрібниць, двох підстаканників і зручному важеля управління автоматичною трансмісією. Цікаво, що крім AUX і USB-порту спереду в Navara є 3(!) розетки на 12В: зверху в ніші на торпеді, на центральній консолі і в ніші центрального підлокітника.

Для пасажирів другого ряду місця достатньо як в області ніг, так й для голови. Причому, простір цілком вистачить для трьох дорослих людей. Для їх комфорту передбачені дефлектори системи вентиляції. Подушки заднього дивана піднімаються верх, відкриваючи доступ до двох нішах в підлозі. Тут розташовуються домкрат та інші інструменти, які у звичайного автомобіля ховаються в багажнику.

Автомобіль оснащений надійним та перевіреним бі-турбованим дизельним мотором об'ємом 2,3 літра. Залежно від версії він може розвивати 163 або 190 к.с., а крутний момент досягає відповідно 425 або 450 Нм.

У першому випадку він працює в парі з 6-ступінчастою "механікою", у другому – як в нашій тестовій версії – з 7-ступінчастим "автоматом". До речі, забігаючи вперед, варто відзначити, що за час тесту цей 190-сильний мотор всього на 0,1 л вийшов за межі заявлених в ТТХ параметрів витрати, показавши на трасі 6,5 л/100 км на і 9,2 л/ 100 км – у місті.

У звичайному режимі руху Navara – класичний задньопривідний автомобіль. А на бездоріжжі на допомогу прийде фірмова система повного приводу з трьома режимами 2WD, 4H та 4Lo. Додамо також, що автомобіль має гарну геометричною прохідністю, здатний долати брід до 0,6 м та має кліренс 223 мм. На щастя, за час тесту скористатися всіма позашляховими здібностями машини так і не довелося.

Але найцікавіше в цьому автомобілі, це його шасі. На відміну від конкурентів на Nissan Navara встановлена повністю незалежна підвіска всіх коліс. Так, дивно, але факт, – рамний пікап вантажопідйомністю 1 тонна отримав пружинну підвіску. Тому складається враження, що їдеш на пікапі, а на звичайному позашляховику або кросовері: тебе не трясе на ямах і не переставляє на кожній купині. Автомобіль м'яко відпрацьовує всі нерівності, а якщо прискоритися, то більшості недоліків дорожнього полотна просто не помічаєш.

Безумовно, динаміка розгону для Navara не основний показник, але при необхідності автомобіль легко прискорюється, як тільки стрілка тахометра перебирається за позначку в 2000 об/хв. За даними колег, Navara розганяється до "сотні" набагато швидше, не тільки заявлених паспортних даних, а й основних конкурентів.

При цьому автомобіль дуже приємний і в плані акустичного комфорту. Єдино, що порушувало звукову гармонію в салоні під час тесту – шелест зимовій шиповану гуми.

За оглядовості у Navara теж все добре. Фірмова система кругового огляду та великі дзеркала заднього виду дозволяють припаркувати автомобіль у самих обмежених умовах. Внутрішнє дзеркало теж може стати в нагоді, але при цьому варто попередньо опустити в нижнє положення центральний підголівник другого ряду.

В Україні Nissan Navara у офіційних дилерів бренду пропонуються в двох варіантах силових агрегатів. За версію з 163-сильним мотором та 6-ступінчастою МКП просять від 1030230 грн * Топова модифікація з 190-сильним та 7-ступінчастим "автоматом" обійдеться мінімум у 1228970 грн *.

* Вартість вказана станом на 12.11.2020 року.

Якщо ви зважилися придбати пікап, то Nissan Navara – один з найбільш цікавих варіантів вибору. Автомобіль виглядає сучасно і не позбавлений витонченості. Просторий салон із зручними сидіннями. Достатньо місця й для пасажирів ззаду.

Вантажопідйомність машини – 1 тонна, крім того, машина здатна буксирувати причіп масою до 3,5 тонн. Тяговітий та економічний бітрубомотор забезпечує прийнятну динаміку. Але, головним достоїнством машини, безумовно є задня підвіска, яка забезпечує комфортний драйв на дорогах з будь-яким покриттям. Справитися з бездоріжжям допоможуть фірмова повнопривідна трансмісія, короткі звіси і великий кліренс.

Дякуємо компанії "Ніссан Мотор Україна", офіційного імпортера Nissan і Infiniti в Україні, за допомогу в організації тесту.

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