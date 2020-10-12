Класика і сучасність: тестуємо Mazda6

Одним з найбільш привабливих автомобілів нинішнього десятиліття є Mazda6. Переживши кілька оновлень, ця модель не перестає радувати любителів класичних седанів, серед яких і команда АвтоОБОЗ.

Представлена в 2012 році Mazda6 являла собою практично досконалий продукт, як по своєму унікальному дизайну, так і за внутрішнім змістом. Але вже через кілька років після дебюту, японці представили рестайлінгову версію флагмана своєї легковий лінійки, довівши справедливість твердження, що "немає меж совершеству".

Природно, що з урахуванням положення Mazda6 в модельній ієрархії бренду, до неї пред'являються особливі вимоги. Новинка продовжує розвивати ідеї концепції Skyactiv, яка передбачає комплексний підхід до конструювання не тільки автомобіля в цілому, але і всіх його елементів. А дизайнерам вдалося розкрити нові грані фірмового стилю KODO.

Дизайн

Дізнатися оновлену Mazda6 можна по іншому оформлення решітки радіатора і новим фарам. За рахунок того, що "противотуманки" стали невід'ємною частиною світового модуля, дизайнери змогли надати переднім бампером більш виразну форму. Крім того, седан відрізняється новими задніми ліхтарями і іншою кришкою багажника, а вихлопні труби збільшеного діаметру тепер розміщені ближче до зовнішніх країв автомобіля.

Естети зможуть оцінити не тільки оригінальний малюнок 19-дюймових легкосплавних дисків, а й виразний фірмовий колір кузова Soul Red Crystal, який став ще більш чуттєвим.

Адаптивні світлодіодні фари ALH не тільки надають машині стильний вигляд, але ще і мають унікальні властивості, що дозволяють забезпечити високий рівень безпеки. Набір світлодіодів в кожній фарі розділений на 20 блоків, які можуть включатися і вимикатися незалежно один від одного.

Дальнє світло також було значно вдосконалено і тепер висвітлює простір перед автомобілем до 80 метрів. Система ALH дозволяє змінювати освітлення дороги в залежності від кута повороту керма в більш широкому діапазоні, а також регулювати роботу фар дальнього світла за трьома різними схемами в залежності від швидкості авто.

Інтер'єр

Внутрішнє оздоблення салону стало ще більш респектабельним. Наприклад, приладову панель прикрашає 8-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи MZD Connect, а для топ-версії підготували нову шкалу приладів з великим TFT-дисплеєм по центру. Крім того, в максимальній комплектації салон оброблений шкірою Nappa, декоративними панелями з японського ясена, а також інноваційним мікроволокном Ultrasuede.

Крім мультимедійних функцій центральний монітор працює з камерою заднього виду, яка робить процес руху заднім ходом простим і невимушеним. А вся оперативна інформація виводиться проекційний дисплей ADD безпосередньо на лобове скло перед очима водія.

Регулювання водійського крісла і рульової колонки дозволяють зручно розміститися за багатофункціональним кермом. Крім того, Mazda6 пропонує тепер не тільки підігрів, але і вентиляцію передніх крісел, правда, за умови, що вони оброблені шкірою.

Ззаду комфорт пасажирам забезпечать профільовані подушки сидінь і широкий підлокітник. Крім двох підстаканників, тут є відділення для дрібниць з кришкою, а два USB-порту всередині нього дозволять заряджати пасажирам свої гаджети під час подорожі.

Економічний і "зелений"

Нова Mazda6 в Україні пропонується з двома бензиновими моторами SKYACTIV-G на вибір – 2-літровим потужністю 165 к.с., а також 2,5-літровим 194-сильним двигуном з системою деактивації циліндрів. У парі з ними пропонується 6-ступіневий "автомат". Ці двигуни відповідають найсучаснішим екологічним нормам Euro 6d Temp. Домогтися цього допомагає фірмова система запуску і зупинки двигуна I-STOP, а на моторі SKYACTIV-G 2.5 – ще й система рекуперації енергії i-ELOOP.

Тандем 165-сильного мотора і "автомата" не викликає жодних нарікань. При необхідності машина з легкістю прискорюється, а якщо вам більше до душі спокійний стиль водіння, то Mazda6 здатна зробити подорож комфортною і безпечною.

Незважаючи на солідні розміри, Mazda6 відмінно управляється, а повороти і перестроювання виконуються чітко і прогнозовано. Завдяки фірмовій системі G-Vectoring Control (GVC) в поворотах і швидкісному маневруванні, особливо на слизьких поверхнях, машина точно прописує задану траєкторію руху. При цьому немає необхідності безперервно підрулювати або виконувати будь-які інші дії щодо коригування траєкторії. Налаштування підсилювача керма забезпечують приємну вагу зі збільшенням швидкості, а на паркінгу, навпаки, кермо стає максимально легким. Модернізована підвіска з амортизаторами збільшеного діаметру забезпечує високий рівень комфорту.

Допомога водієві

Залежно від комплектації в списку опцій Mazda6 є системи контролю за "сліпими" зонами і автомобілями, що наближаються, стеження за дорожньою розміткою та виїзд за межі смуги руху. Причому остання акуратно, але наполегливо вносить коректування в алгоритм роботи рульового колеса, перешкоджаючи незапланованого виїзду на сусідню смугу. Крім того, якщо відпустити кермо, електроніка неодмінно нагадає про це текстовим повідомленням на проекційному дисплеї, розташованому над щитком приладів.

У щільному міському трафіку не зайвою стане система автоматичного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів. У разі загрози зіткнення вона заздалегідь збільшує тиск в гальмівній системі, щоб скоротити час спрацьовування гальм, коли вони вам потрібні. На щастя, перевіряти її роботу під час тесту нам не довелося.

Цін и і комплектації

Покупцям пропонується можливість вибирати між двома варіантами бензинового мотора, а також трьома комплектаціями: Touring, Style+ і Top. В даний час офіційні дилери пропонують спеціальні ціни на Mazda6. Так, машина початкового рівня в комплектації Touring з 2-літровим мотором обійдеться в 754 900 грн *. Версія з 2,5-літровим двигуном в аналогічному виконанні буде коштувати 799 900 грн. Топова модифікація з 194-сильним мотором обійдеться в 1 033 100 грн.

* Ціни дані за станом на 02.10.2020.

Резюме

Mazda6 – оптимальний вибір для любителів великих комфортних седанів. Серед незаперечних переваг цього автомобіля – привабливий позачасовий дизайн, практичний і зручний салон, комфортна підвіска і прекрасна шумоізоляція. 2,5-літровий двигун в парі з 6-ступінчастим "автоматом" забезпечує високий рівень комфорту поїздки, як в місті, так і на швидкісній магістралі.

Дякуємо ДП "АВТО Інтернешнл", офіційного імпортера і дистриб'ютора Mazda в Україні, за допомогу в організації тесту.

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