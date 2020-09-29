Скільки коштує вживаний Renault Logan в Україні та як виглядає найдешевший

Renault Logan – неймовірно популярний автомобіль в Україні. Завдяки доступній ціні ця модель постійно займає позиції серед лідерів продажів. Така популярність також створює велику кількість пропозицій на ринку вживаних авто.

АвтоОбоз з'ясував, з якою сумою можна наблизитися до купівлі вживаного Renault Logan в Україні. Особливо це актуально на тлі появи моделі нового покоління.

Renault Logan є досить доступним автомобілем бюджетного сегменту. Тому навіть найдорожча пропозицію на вторинному ринку коштує $ 14 900. Як ми нещодавно з'ясували, за цю суму в Україні можна купити старий електромобіль з великим пробігом. У випадку ж з Logan автомобіль майже новий.

Відзначимо, що новий "Рено Логан" коштує в Україні від $ 10 500. Чому вживаний автомобіль дорожчий? Конкретний екземпляр виконано в більш практичному кузові універсал MCV. Крім того, машина оснащена потужним дизельним двигуном об'ємом 1,5 л на 90 к.с.

Цей Logan в хорошій комплектації з електропакетом, круїз-контролем, шкіряним кермом, кліматичною установкою. Пробіг – лише 15 000 км. Звісно, в такій специфікації абсолютно новий аналог обійдеться дорожче. Але цей варіант наочно демонструє нам, що ціни на вторинному ринку на один з найбільш популярних автомобілів можуть бути дуже різними. Як йдуть справи з дешевими пропозиціями?

Найдоступніший варіант, який нам вдалося знайти, коштує $ 1999 – більш ніж в сім разів дешевше за попередню машину! В чому справа? Почати варто з того, що ТЗ старший. Рік виробництва – 2010. Це перше покоління моделі, але після рестайлінгу. До того ж, пробіг дорівнює 200 000 км. Logan проїде і більше, але цифра серйозна.

Мабуть, більш серйозним фактором формування ціни виявилася ДТП. Машина отримала досить серйозні пошкодження з лівого боку. За інформацією продавця, двигун і КПП працюють. Напевно машину можна змусити їхати, але спершу необхідно вкластися в ремонт. У будь-якому випадку, мати справу з транспортними засобами, у яких в ДТП було пошкоджено силовий каркас, доволі небезпечно.

Якщо потрібен екземпляр на ходу, доведеться заплатити $ 3000. Машина навіть виявиться в хорошому стані. Але пробіг дорівнює 188 000 км. Чимало, але і просять за такий вживаний Logan цілком прийнятну суму. В автомобілі навіть є ГБО, що безсумнівно сподобається новому власникові бюджетної машини.

Цікаво, що з доплатою в 500 доларів (тобто, за $ 3500) можна придбати седан з пробігом 500 000 км. Чому машина з такою цифрою на одометрі коштує дорожче? Швидше за все, пробіг конкретного екземпляру справжній. Це багато що говорить нам про реальний стан справ з показаннями приладів моделі на вторинному ринку. Будьте уважні при виборі та намагайтеся зіставити реальний стан транспортного засобу з побаченими цифрами пробігу і ціною.

Знайти Renault Logan з невеликим пробігом важко. Ці автомобілі купують або в таксі, або для частих поїздок на дачу. Тобто, аудиторія у моделі досить практична і господарська. Звісно, намотують ці машини дуже великі відстані. Але можна знайти варіант, наприклад, з 148 000 км. За $ 4150.

Ціна трохи вища за інші подібні пропозиції. Але в цьому випадку пропонується автомобіль 2006 року випуску – модель першого покоління, до рестайлінгу. В оголошенні зазначено, що автомобіль не потрапляв в ДТП і знаходиться в хорошому стані. Фото цю інформацію більшою мірою підтверджують. Але як за 14 років експлуатації вдалося накатати менше 150 тисяч кілометрів (якщо пробіг реальний) – велика загадка.

Є пропозиції в середньому по $ 10 000. Їх чимало. В цьому випадку у машини пробіг на рівні 50 000 км (плюс-мінус 10 000 км) і це завжди автомобілі другої генерації в оновленому вигляді. Така ціна близька до нового авто з салону, але на вторинному ринку завжди представлені варіанти в більш цікавих комплектаціях.

Підводячи підсумок, можна відзначити, що вибір широкий. Renault Logan дуже популярний серед наших автомобілістів, модель проста в обслуговуванні та доволі надійна, запчастин багато і вони дешеві. Головне, при виборі приділяйте увагу стану транспортного засобу та намагайтеся оцінити адекватність запитуваної суми. Особливо на тлі даних про пробіг.

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