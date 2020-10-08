Страхова або МТСБУ: хто відшкодує збитки від ДТП

АвтоОбоз розбирався, в яких випадках страхове відшкодування виплачує не страхова компанія, а МТСБУ?

Перший і найбільш поширений випадок – винуватцем ДТП є водій без поліса ОСАЦВ. Бюро проводить виплату компенсації потерпілому з гарантійних фондів, а потім пред'являє регресний позов до винуватця ДТП. В цьому випадку потерпілому не доведеться звертатися до суду, щоб самостійно отримати з винуватця кошти для компенсації збитків, а, крім того, він отримає свої гроші незалежно від фінансових можливостей винуватця.

Другий випадок, якщо винуватець ДТП відноситься до пільгової категорії громадян, він інвалід першої групи або учасник бойових дій. У таких випадках регресивний позов не пред'являється, оскільки ця пільга передбачена державою. Єдина умова: якщо винуватець ДТП є учасником бойових дій, він зобов'язаний підтвердити свій статус наданням копії документа, завіреного належним чином.

Третій випадок, якщо винуватець зник з місця ДТП, або ДТП сталося з автомобілем, яким заволоділи неправомірно, наприклад, викравши його.