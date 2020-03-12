Nokian Tyres презентувала фрикционную зимову модель Nokian Snowproof P

Скандинавський виробник шин преміум-класу Nokian Tyres представляє нову високошвидкісну зимову шину, створену для кліматичних умов Центральної Європи.

Команда АвтоОБОЗ побувала в Лапландії на презентації нової шини Nokian Snowproof P. Нова концепція Alpine Performance компанії Nokian Tyres забезпечує першокласну безпеку під час щоденного водіння, поліпшену реалізацію тяги, менший гальмівний шлях і передбачуваність на поворотах.

Українські журналісти змогли провести власні випробування шин Nokian Snowproof P на полігоні компанії в Ивало nokiantyres.com

"Безпека і збалансовані характеристики водіння – це, безсумнівно, основний принцип нашої філософії розвитку. Наша місія – зробити ваші щоденні зимові поїздки передбачуваними і безпечними. При розробці нової зимової швидкісний шини ми приділили особливу увагу поліпшенню зчеплення з асфальтом на засніжених і мокрих дорогах", – говорить Марко Рантонен, менеджер з розвитку Nokian Tyres.

Nokian Snowproof P пропонується зі швидкісними індексами H (210 км/год), V (240 км/год) і W (270 км/год), а широкий ряд типорозмірів охоплює 55 варіантів – від 17 до 21 дюйма nokiantyres.com

Поява нової UHP зимової шини – це природне продовження асортименту зимових шин Nokian Tyres на ринку Центральної Європи. Nokian Snowproof P пропонується зі швидкісними індексами H (210 км/год), V (240 км/год) і W (270 км/год), а широкий ряд типорозмірів охоплює 55 варіантів – від 17 до 21 дюйма. Нова Nokian Snowproof P буде доступна для споживачів з осені нинішнього року.

Nokian Snowproof P буде доступна для покупців восени нинішнього року nokiantyres.com

Універсальний асортимент зимових шин Nokian Tyres для легкових автомобілів і позашляховиків також включає в себе Nokian Snowproof, Nokian WR D4 і Nokian WR SUV 4. Шини представлені в майже 200 типорозмірах.

Alpine Performance – точна керованість і поліпшене зимове зчеплення

І якщо погода може бути як завгодно непередбачуваною, шини повинні залишатися прогнозованими в будь-якій ситуації. Нова концепція Alpine Performance, яка використовується в шині Nokian Snowproof P, забезпечує виняткову комбінацію надійного зчеплення на зимових дорогах, надаючи при цьому передбачуваність реакцій і комфорт водіння. Концепція містить у собі оптимізований малюнок протектора у поєднанні з густою сіткою ламелей і нової гумової сумішшю Alpine Performance.

Концепція Alpine Performance включає три основних елементи: оптимізований малюнок протектора, густу сітку ламелей і нову гумову суміш Alpine Performance nokiantyres.com

Найбільше зміна в порівнянні з попередньою моделлю Nokian WR A4 можна побачити в малюнку протектора. Перехід від асиметричного малюнка до поданого і симетричного забезпечує передбачувану і контрольоване поведінка автомобіля в будь-яких умовах, підвищуючи таким чином загальний рівень безпеки шини.

Симетричний малюнок протектора і жорстка центральна зона забезпечують хорошу керованість в будь-яких умовах nokiantyres.com

Новий малюнок протектора зі спеціально розробленими бічними і поздовжніми канавками дозволяє шині максимально збільшити площю контакту з дорогою, покращуючи зчеплення і підвищуючи точність рульового управління. Оптимізована площа контакту забезпечує рівномірний знос шини, а нова матрична підтримка блоків протектора (Block Support Matrix) гарантує передбачуваність поведінки автомобіля. Шина забезпечує стабільне відчуття дороги і швидку реакцію керма на високих швидкостях і в складних зимових умовах.

Матрична підтримка блоків протектора гарантує передбачувана поведінка автомобіля на дорозі nokiantyres.com

"Зміна смуги на шосе або спроба влитися в жвавий потік на зледенілому перехресті може викликати труднощі. Головний пріоритет нової шини Nokian Snowproof P – максимальна безпека і надійність навіть в умовах обмеженого зчеплення з дорогою. Нова концепція Alpine Performance розроблена, щоб забезпечити збалансовану керованість на сухих автобанах, в сльоти міських вулиць і на засніжених гірських дорогах. Вона надає таке необхідне зчеплення і контроль для енергійно про водіння у всій різноманітності зимових умов ", – пояснює Рантонен.

Безпека на сльоті

Nokian Snowproof P створена для ефективної роботи в широкому діапазоні зимових умов – на мокрих, засніжених дорогах і на сльоти. Сльота – один з найскладніших елементів зими, особливо між смугами на жвавій автомагістралі. Призначений для запобігання ковзання на сльоті, новий протектор має густу мережу ламелей і з'єднані канавки, які ефективно видаляють воду і сльоту із зони контакту з дорогою. Відполіровані канавки також прискорюють видалення води, до того ж роблять шину візуально привабливішим.

Густа мережа ламелей і з'єднані канавки ефективно видаляють воду і сльоту із зони контакту шини з дорогою nokiantyres.com

Нова гумова суміш Alpine Performance призначена для роботи в широкому діапазоні температур і подальшого поліпшення властивостей шини на мокрому покритті. Вона забезпечує Nokian Snowproof P стабільні характеристики як в холодні зимові дні, так і при порівняно високих температурах. Завдяки поліпшеному дизайну протектора і складу гумової суміші Nokian Snowproof P має низький опір коченню, а також відмінну зносостійкість в різних умовах.

Багатогранні "снігові кігті" між блоками протектора і в плечової області забезпечують збалансоване зчеплення на льоду і в снігу, особливо при гальмуванні і прискоренні. Підсилювачі гальмування і прискорення на блоках протектора покращують поздовжнє зчеплення.

Багатогранні "снігові кігті" між блоками протектора і в плечової області покращують поведінку авто на снігу при гальмуванні і прискоренні nokiantyres.com

Ретельне тестування для безпеки в будь-яких умовах

Високі характеристики зчеплення шини Nokian Snowproof P на снігу і сльоти стали результатом більше чотирьох років розробки. Дослідження показують, що сльота – один з найпідступніших і небезпечних факторів зими. Поєднання талого снігу, водяний подушки на поверхні дороги і, найчастіше, льоду становить загрозу навіть для досвідченого водія. Унікальний метод тестування на слешпленінг, доступний на тестовому полігоні Nokian Tyres, дозволив протягом тривалого часу працювати над поліпшенням цих характеристик.

Nokian Snowproof P nokiantyres.com

Малюнок протектора, конструкція шини та гумова суміш втілюють сучасний фінський досвід в створенні шин. Для його реалізації в кінцевому продукті потрібні були тисячі годин комп'ютерного моделювання, лабораторних порівнянь і унікальних випробувань в різних умовах.

Nokian Snowproof P nokiantyres.com

Розробка включала випробування в суворій Лапландії, на власному тестовому полігоні Nokian Tyres в Івало. Крім царства льоду і снігу, характеристики шини Nokian Showproof P на мокрій і сухій дорозі доводилися до найкращих показників на декількох випробувальних треках в Німеччині, Австрії та Іспанії.

У створенні новинки брав участь дворазовий чемпіон Формули 1 Міка Хаккінен. "Шина надійно тримає дорогу на слизькій поверхні - як на високих, так і на низьких швидкостях. Ви можете насолоджуватися точної і легкої керованістю навіть в екстремальних випадках. З якими б зимовими умовами ви не зіткнулися, Nokian Snowproof P дає вам впевненість за кермом, що , в свою чергу, забезпечує безпеку і плавність водіння ", – розповідає Хаккінен.

У створенні Nokian Snowproof P брав участь дворазовий чемпіон Формули 1 Міка Хаккінен nokiantyres.com

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