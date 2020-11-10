Готуємо кондиціонер до зимового періоду: 5 питань і відповідей

АвтоОбоз спільно з фахівцями компанії Bosch розбирався, як правильно користуватися кондиціонером в холодну пору року.

Автомобільні кондиціонери асоціюються в першу чергу з літом і спекою. Проте, настання холодів – не привід забувати про них до наступного літа. Навпаки, необхідно грамотно підготувати кондиціонер до зими і періодично включати його в цей період, щоб подбати про його надійну роботу в майбутньому.

Чому автомобільний кондиціонер потрібно включати взимку?

Вузли системи кондиціонування потребують мастилі. В її якості виступає холодоагент, що циркулює по трубках кондиціонера. Якщо система простоює і не діє, тонка масляна плівка стікає вниз, залишаючи деталі без захисту. При наступному включенні якийсь час система буде працювати "всуху", що загрожує її деталям передчасним виходом з ладу через підвищене тертя і забруднення частинками сміття.

Для чого може стати в нагоді кондиціонер взимку?

Охолоджувати повітря в морози, звичайно, немає необхідності. Однак за допомогою кондиціонера можна вирішити інші актуальні сезонні проблеми: наприклад, запотівання скла. У режимі замкнутої циркуляції (тобто без забору повітря зовні) він швидко осушує повітря в салоні, а разом із зайвою вологою зникає і непотрібний конденсат.

З якою періодичністю кондиціонер необхідно включати взимку?

Фахівці рекомендують робити це не рідше ніж раз на місяць, а ще краще кожні 2-3 тижні. Необов'язково надовго, достатньо кількох хвилин, щоб відновився шар мастила на деталях системи кондиціонування. Але головне, не забудьте перед включенням кондиціонера гарненько прогріти повітря в салоні за допомогою грубки, інакше він просто не запуститься.

Чому кондиціонер відмовляється включатися на морозі?

Для цього буває достатньо, щоб температура в салоні опустилася трохи нижче нуля градусів. Правда, відбувається це не стільки з вини "мінуса" за бортом, а через падіння тиску фреону в системі, яка відповідно до законів фізики дає про себе знати саме в холодну погоду і "лікується" дозаправкою кондиціонера. Навіть повністю справна система за рік втрачає в середньому 10% свого об'єму. Якщо ж її герметичність з якоїсь причини порушена, ці втрати будуть ще більш відчутними. І якщо в спеку тиск підтримується на достатньому рівні через високу температуру навколишнього середовища, то в холодну погоду недолік рівня фреону стає очевидним. Заправляти автомобільний кондиціонер холодоагентом потрібно раз в 1-2 року, причому в умовах СТО, оскільки для цього застосовується спеціалізоване обладнання.

Як готувати кондиціонер до зими?

До настання холодів необхідно зробити системі кондиціонування "генеральне прибирання". Якщо цього не зробити, в пилу, пилку і частинках сміття, які потрапляють в радіатори і фільтри системи очищення повітря разом з повітрям з вулиці, почнуть розмножуватися бактерії і грибки. В результаті перше ж весняне включення кондиціонера замість приємної свіжості подарує вам абсолютно інші відчуття.

Багато автолюбителів намагаються вирішити проблему неприємного запаху в салоні використанням спеціальних антисептичних спреїв. Але вони краще підходять в якості профілактичного заходу і рятують не від усіх проблем. Так, якщо засмічено дренажний отвір випарника, спреєм його не прочистити. Тому один-два рази на рік кондиціонер потрібно чистити, а салонні фільтри-міняти.

Дотримуючись цих нескладних правил, ви зможете не тільки бути впевненими в тому, що ваш кондиціонер благополучно перезимує і допоможе зустріти весну і тепло з задоволенням.

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