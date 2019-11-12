Чому позашляховики більш вимогливі до шин, ніж легкові авто?

Кросовери і позашляховики потребують шини з міцною конструкцією і посиленими боковинами.

Фахівці компанії Nokian Tyres розповіли AutoOboz, чому позашляховиків і кросоверів потрібні особливі літні і зимові шини, в яких використовується інша гумова суміш і більш міцні матеріали, ніж в шинах для легкових автомобілів.

Кросовери і позашляховики потребують шини з міцною конструкцією і посиленими боковинами nokiantyres.ua

"Великий розмір і маса позашляховиків, а також високий профіль боковини створюють проблеми з точки зору конструювання шин. Тут вкрай важливо зосередитися на досягненні хорошій реакції керма і передбачуваної поведінки шин в екстремальних умовах", – говорить Мартін Дражік, продакт-менеджер Nokian Tyres в Центральній Європі.

По-справжньому якісні шини виділяються із загальної маси у всіх сценаріях водіння. Шини преміум-класу безшумні на рівних і сухих асфальтованих дорогах. На мокрій або зледенілій дорозі поведінку преміальних шин в порівнянні з шинами бюджетних моделей має очевидну різницю. У критичних випадках на кшталт екстреного гальмування або різкої зміни смуги руху різниця буде величезна.

Зимові шини Nokian Tyres nokiantyres.ua

"Розробники і випробувачі знайомі з екстремальними умовами, що дозволяє їм легко визначати відмінності між різними типами шин. Однак, звичайні водії зовсім не зобов'язані думати про це. Вони можуть зіткнутися з екстремальною ситуацією тільки один раз, але це буде момент, коли високоякісні шини з лишком виправдають вкладення ", – говорить Дражік.

Більш високий тиск для позашляховиків

Водії легко можуть вплинути на безпеку водіння, всього лише регулярно перевіряючи тиск в шинах. Рекомендоване виробником тиск вказано в керівництві по експлуатації транспортного засобу. Водії, які звикли до легкових автомобілів, можуть недокачівать шини в своєму позашляховику, а цього робити не варто.

Водії легко можуть вплинути на безпеку водіння, всього лише регулярно перевіряючи тиск в шинах nokiantyres.ua

"Позашляховики вимагають трохи більше високого тиску в шинах, ніж легкові автомобілі, і ця різниця важлива. При виконанні аварійного маневру на важкому автомобілі необхідно, щоб шина спрацювала правильно", – говорить Матті Моррі, керівник відділу технічної підтримки клієнтів Nokian Tyres

З метою забезпечення стабільної поведінки шин Nokian Tyres рекомендує завжди накачувати зимові шини на 0,2 бар вище рекомендації виробника автомобіля.

Арамідне волокно зміцнює боковини

Еволюційний прогрес в шинної промисловості розвивається стрімко і характеристики, які важливі для споживачів – безпека, керованість і економія палива – поліпшуються з року в рік.

"Інновації можуть прискоритися завдяки швидкому розвитку матеріалів", – говорить Мартін Дражік. Він вважає, що якщо виробники шин отримають в своє розпорядження нові види сировини, характеристики шин напевно помітно покращаться.

Nokian Tyres приділяє особливу увагу довговічності шин для позашляховиків. Компанія розробила унікальну технологію Nokian Aramid Sidewalls, яка зміцнює боковину шини – традиційно слабке місце, схильне до порізів і інших видів ушкоджень. Посилена надміцним волокнами арамида боковина захищає шину від проколів, ударів і порізів. Це важливо, як на сільських дорогах, так і в міських умовах.

Посилена надміцним волокнами арамида боковина захищає шину від проколів, ударів і порізів nokiantyres.ua

Позашляхові шини зазвичай мають високий профіль, що забезпечує велику площу для пошкоджень. Позашляховики зазвичай водять більш грубо, ніж легкові автомобілі. За словами Матті Моррі, "там, де водії легкових автомобілів гальмують, власники позашляховиків можуть просто проїхати, що призведе до сильних ударних навантажень на шину".

На українському ринку зимова лінійка Nokian Tyres для позашляховиків представлена популярними фрикційними моделями Nokian Hakkapeliitta R3 SUV і Nokian WR SUV 4. Шиповані шини представлені моделлю Nokian Hakkapeliitta 9 SUV c шипами двох типів, що забезпечують чудові характеристики поздовжнього і поперечного зчеплення.

У 2019 Nokian Tyres представила новинку для повнопривідних автомобілів і пікапів – Nokian Hakkapeliitta LT3. Це перша в світі шина з шипами з нержавіючої сталі, призначену для експлуатації в екстремальних зимових умовах і при великих навантаженнях.

На преміальні шини Nokian Tyres, придбані в шинних центрах мережі Vianor, поширюється розширена Hakka гарантія: безкоштовний ремонт або заміна пошкодженої шини протягом року з дня покупки.

Більш детальну інформацію про компанії Nokian Tyres і шинах Nokian ви знайдете на сайті, а також на корпоративних сторінках в Facebook і Instagram.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні презентували нові зимові шини Nokian.

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