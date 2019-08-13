П'яні на дорогах України: озвучена страхітлива статистика

Патрульні поліцейські протягом минулого тижня, 5 – 11 серпня, склали більше 1200 адміністративних протоколів за керування автомобілем у стані сп'яніння.

Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції України. "За період 5 – 11 серпня 2019 року: 45 007 викликів оброблено протягом тижня; 599 осіб затримано в якості підозрюваних у скоєнні правопорушень; 1208 адмінпротоколів складено за керування транспортними засобами у стані сп'яніння", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що у той же час патрульні винесли 36 тис. 161 постанову, з яких 32 тис. 711 – за порушення правил дорожнього руху.

ДТП в Україні Ілюстрація

Нагадаємо, за сім місяців нинішнього року в Києві сталося понад 22 тис. ДТП, з яких 1,2 – з постраждалими. Лідером за кількістю аварій став Голосіївський район.

За даними прес-служби Управління патрульної поліції столиці, з січня по липень у Голосіївському районі сталося 3 239 ДТП, з яких 157 – з потерпілими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 6 місяців 2019 року патрульні Києва оформили 6083 протоколів на водіїв, які керували авто у стані алкогольного сп'яніння.

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