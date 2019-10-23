Права в смартфоні і номера через інтернет: в Україні придумали гучні нововведення для водіїв

Кабінет Міністрів України 23 жовтня ухвалив постанову про введення електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за підсумками засідання уряду. Він зазначив, що також був підтриманий проект закону про впровадження віртуальних номерних знаків.

"Ми пропонуємо за бажанням громадянина і за допомогою відповідного мобільного додатка "Дія", який запрацює вже в грудні цього року, генерувати електронні права і техпаспорт. Такі електронні документи будуть мати рівнозначну юридичну силу і так же ідентифікувати громадянина", - сказав він.

Водій за кермом 24 канал

За словами Авакова, поліція повинна залучати до відповідальності не за відсутність при собі прав або техпаспорта, а за відсутність законних підстав для водіння.

Він додав, що проект розроблений для реалізації завдання президента України Володимира Зеленського про введення держави в смартфоні.

Глава МВС пояснив, що при реєстрації транспортного засобу людина буде отримувати свідоцтво про його реєстрацію з обраним номерним знаком, замовляти номера на авто можна буде через інтернет у будь-якого виробника.

"Після зможе замовляти у будь-якого виробника потрібний номер. Головна вимога - відповідність номерного знака держстандарту", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, здати на водійські права в Україні стане набагато простіше завдяки новим правилам.

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