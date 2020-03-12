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12 березня • оновлено в 13:00
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Порушників ПДР в Україні будуть знімати на відео: все про нову систему

3.7т
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Президенту України Володимиру Зеленському в четвер, 12 березня, презентували нову систему фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

У Аналітичному центрі главі держави разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим показали камери автоматичної відеофіксації (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

Як працюватиме система

Камери в реальному часі зніматимуть порушення. Водії будуть отримувати докази й протоколи порушень поштою.

Порушників ПДР в Україні будуть знімати на відео

Порушників ПДР в Україні будуть знімати на відео

autoua.net

Перевірити наявність порушення можна буде в особистому кабінеті водія, на сайті Міністерства внутрішніх справ або надалі в додатку "Дія".

На презентації навели страшну статистику, яка стала причиною запуску нової системи. За 28 років незалежності України в ДТП на території країни загинули 174 095 осіб, 1 088 241 – були травмовані.

У Києві вже встановлено майже 20 камер. До дня запуску системи, 1 травня, на вулицях з'являться ще 30 одиниць.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Дороги в Україні
Місце
Україна
Теги
ПДР авто
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
О, целых 20 камер, да еще автоматических, це мощная информатизация всея Украины.
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