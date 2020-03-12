Порушників ПДР в Україні будуть знімати на відео: все про нову систему

Президенту України Володимиру Зеленському в четвер, 12 березня, презентували нову систему фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
У Аналітичному центрі главі держави разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим показали камери автоматичної відеофіксації (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).
Як працюватиме система
Камери в реальному часі зніматимуть порушення. Водії будуть отримувати докази й протоколи порушень поштою.
Порушників ПДР в Україні будуть знімати на відео
autoua.net
Перевірити наявність порушення можна буде в особистому кабінеті водія, на сайті Міністерства внутрішніх справ або надалі в додатку "Дія".
На презентації навели страшну статистику, яка стала причиною запуску нової системи. За 28 років незалежності України в ДТП на території країни загинули 174 095 осіб, 1 088 241 – були травмовані.
У Києві вже встановлено майже 20 камер. До дня запуску системи, 1 травня, на вулицях з'являться ще 30 одиниць.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В Україні за 2019 рік працівники поліції склали 3 млн протоколів щодо порушення правил дорожнього руху.
В Україні в 2019 році відбулося майже 160 тисяч ДТП. В аваріях загинули 3 454 людини, з яких 164 – діти. У ДТП також були травмовані 32 тисячі осіб.
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