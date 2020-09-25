Нові електромобілі в Україні: які можна купити і скільки коштують

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Авто
6,2 т.

  • Електромобілів в Україні стає дедалі більше, але офіційні дилери не поспішають розширювати пропозицію

  • Популярність як і раніше утримують вживані електрокари, які завозять з-за кордону

  • Відверто доступних машин на 100-відсотковій електротязі в Україні немає

В Україні можна купити нові електрокари з різним бюджетом

В Україні електромобілі продовжують завойовувати позиції. Багато в чому цьому сприяє лояльне законодавство, яке звільняє такі транспортні засоби від акцизу.

З цієї причини популярністю користуються вживані електрокари, ввезені з інших країн. Нерідко їх ціна порівнянна з бензиновими і дизельними аналогами. Але покупців в Україні приваблює надійність, низька вартість обслуговування і дешеве "пальне" (тільки в разі використання повільної зарядки). Але що пропонують дилери на ринку нових авто, з'ясовував OBOZREVATEL.

На жаль, бюджетних електрокарів в новому стані в Україні офіційно не продають. Найдоступніший варіант обійдеться майже в $24 000. З іншого боку, це приваблива сума, якщо ви вирішили відмовитися від двигуна внутрішнього згоряння. У разі, коли ви багато їздите і не використовуєте потужні зарядні термінали високої потужності, які дозволяють в короткі терміни заповнити запас ходу (але дорого коштують), новий електромобіль виявиться дешевшим в експлуатації в порівнянні з традиційним ДВЗ.

JAC IEV7S

Передбачувано найбільш доступним електромобілем в Україні виявилася китайська модель. Компактний JAC IEV7S виглядає акуратно і сучасно, але зовсім не здається дорогою машиною. Власне, базова ціна становить 675 000 грн – майже $24 000, що в світі електромоторів неможна назвати великою сумою.

JAC IEV7S.

Силова установка пропонує потужність 115 к.с. Акумуляторна батарея ємністю 40 кВтг, за заявою виробника, забезпечує запас ходу на рівні 300 км. Цей показник приведено у відповідність із сертифікатом NEDC, що в реальності означає приблизно 200 км "живого" пробігу.

Hyundai Ioniq Electric

Зовсім трохи дорожче обійдеться Hyundai Ioniq Electric, у якого, без сумнівів, більш відоме ім'я і шановний бренд. За модель просять від 689 000 грн ($24 300).

Hyundai Ioniq Electric.

Автомобіль дорожчий не лише через відоме ім'я, але і пропонує більш потужний мотор – на 120 к.с. і 295 Нм крутного моменту. Літій-іонна батарея ємністю 28 кВтг забезпечує приблизно 220 км запасу ходу після повної зарядки.

Hyundai Kona Electric

Цей корейський електромобіль – дійсно цікаве авто, адже пропонує не тільки "екологічний" стиль експлуатації, але і виконаний в найбільш популярному сьогодні форматі – компактний кросовер.

Hyundai Kona Electric.

Автомобіль коштує від 1 025 200 грн (близько $36 200). У базовій версії автомобіль отримав електромотор потужністю 136 к.с. і батарейний блок на 39 кВтг. Цього достатньо для забезпечення запасу ходу в 312 км.

Renault Kangoo Z.E.

Французький автовиробник на світовому ринку пропонує кілька електричних моделей. Але в Україні доступна, мабуть, найбільш незвичайна з них – комерційний фургон Kangoo Z.E.

Renault Kangoo Z.E.

За автомобіль просять 1 075 000 грн, що відповідає $38 000. Що покупцям пропонують натомість? Двигун видає 60 к.с. Батарея ємністю 22 кВтг відповідає за пробіг на рівні 170 км за сертифікатом NEDC або 125 км в реальних умовах. Не так багато, але це дуже просторий і практичний електромобіль, який користується популярністю в комерційному секторі.

BMW i3

Тут починається преміум. Електрокар BMW i3 – компактний міський автомобіль від поважної компанії, який виглядає дуже незвично. Більш того, автори підійшли серйозно до розробки моделі та навіть застосували технології роботи з карбоновим волокном в конструкції кузова – як правило, цим можуть похвалитися лише дорогі суперкари, але не компактні гетчбеки.

BMW i3.

Базова вартість – 1 400 191 грн ($49 500). Мотор розвиває потужність 170 к.с. Виробник заявляє про запас ходу на рівні 335 км від комплекту елементів живлення ємністю 42 кВтг.

Audi e-tron

Досить великий німецький кросовер з електричною силовою установкою не так давно з'явився на українському ринку, але вже обзавівся шанувальниками. У базовій модифікації Audi e-tron коштує 1 898 966 грн ($67 150).

Audi e-tron.

Пікова потужність установки дорівнює 360 к.с. (або 408 к.с. в режимі максимальної продуктивності Boost). Батарея на 95 кВтг відповідає за пробіг в 411 км після повної зарядки.

Є і більш стильна модифікація моделі з динамічним дизайном – Audi e-tron Sportback. Такий електричний кросовер пропонують мінімум за 1 961 471 грн (близько $69 400). Характеристики тут ті ж, але виробник говорить про 446 км запасу ходу.

Audi e-tron Sportback.

Jaguar I-Pace

Британський електромобіль можна купити в Україні за 2 283 094 грн (приблизно $80 700). Запас ходу складає 470 км пробігу.

Таку цифру забезпечує батарейний блок ємністю 90 кВтг. Силова установка видає потужність 400 к.с. і 696 Нм крутного моменту.

Jaguar I-Pace.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яку суму грошей необхідно накопичити, щоб купити в Україні найдешевший новий автомобіль.

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