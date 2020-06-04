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4 червня • оновлено в 13:23
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Зростання майже на третину: українці масово купують вживані авто

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У травні 2020 року українці поставили на реєстрацію 30,6 тисяч вживаних автомобілів. Як повідомляє УкрАвтопром, це на 28% більше показників травня 2019 року.

При цьому травневі реєстрації старих машин в 5,2 рази перевищили нові. Більшою мірою українські автомобілісти у виборі авто з пробігом з-за кордону віддавали перевагу бензиновим двигунам.

VW Passat

VW Passat

Volkswagen

Реєстрація вживаних авто:

  • бензинові 64%

  • дизельні 21%

  • газ 10%

  • електромобілі та гібриди 5%

Nissan Rogue

Nissan Rogue

Nissan

Всього з початку 2020 року (січень-травень) в Україні поставили на облік 110,2 тис. вживаних машин, при цьому нових автомобілів зареєстрували близько 30 тисяч.

Найпопулярніші вживані авто в травні 2020:

  1. VW Pasat – 1457 шт.

  2. Nissan Rogue – 1225 шт.

  3. Ford Focus – 1202 шт.

  4. VW Jetta 1132 – шт.

  5. Renault Megane – 1062 шт.

Ford Focus

Ford Focus

Ford

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто б/к автомобіль купівля авто ринок
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