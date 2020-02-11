Зовсім інший: новий Renault Logan 2021 вперше показався на фото

Компанія Renault і її бюджетний бренд Dacia готують нове, третє покоління седана Logan. Очікується, новинці буде чим здивувати споживача.

На цей момент вказує сайт Autoevolution, в розпорядженні якого виявилися перші шпигунські фото тестового прототипу Логан 3. Як зазначає видання, це буде абсолютно нова машина, чого не скажеш про друге покоління моделі (що з'явилося у 2012-му), яке, по суті , була лише оновленою версією оригінального Logan 2004 року (у обох машин багато чого спільного у питанні комплектуючих та компонування).

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Судячи з представлених знімків, новий Logan помітно додасть в довжині, але, що цікаво більше, зміниться його форма даху: він стане більш довгим та похилим, завдяки чому модель відійде від традиційної форми седана і наблизиться до кузова ліфтбек або фастбек. Разом з тим якщо спереду і в профіль новинка отримає унікальний дизайн, то ззаду вона збереже вигляд актуальної моделі.

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Іншою характерною рисою Renault Logan 3 стануть фари: схоже, це будуть світлодіодні вогні, запозичені у старшої моделі Megane. Але, вочевидь, доступна така "розкіш" буде тільки за доплату.

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Renault Logan 2021 autoevolution.com

Що стосується технічних характеристик Renault Logan 2021, його, швидше за все, побудують на платформі нового Clio (CMF-B), а ось в моторну гамму увійдуть установки від нового Sandero, який також нещодавно бачили на тестах: бензиновий двигун 1.0 SCe на 75 л. с. в конфігурації "м'який гібрид", дизель 1.5 Blue dCi мощноcть 85 к.с., а також 1,0-літровий 101-сильний агрегат, який зможе працювати на газі.

Тим часом, як уже повідомляв OBOZREVATEL, Renault також готує новий кросовер в партнерстві з Samsung.

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