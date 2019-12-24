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24 грудня • оновлено в 22:30
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Знову штрафи: що принесе новий рік автомобілістам

1.6т
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Перевищення швидкості, проїзд на червоний сигнал світлофора, рух по смузі громадського транспорту, –

такі порушення в 2020 фіксуватимуть автоматичні камери-детектори, а патрульні поліцейські посилати так звані "листи щастя". Насправді автоматизоване майбутнє мало настати ще в 2019-му. Але досі точаться суперечки з юристами з приводу законності подібних методів і закуповується і сертифікується відповідне обладнання. Що встигли запровадити в 2019 році – знають наші журналісти.

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто парковка штрафы новини
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