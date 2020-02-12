Змінився до невпізнання: яким буде Kia Sorento 2021 всередині

Компанія Kia опублікувала нові ескізами кросовера Kia Sprento 2021, який дебютує вже в наступному місяці. На них зображений салон нового кросовера.

Завдяки представленим картинкам OBOZREVATEL з'ясував, що салон нового Соренто буде помітно відрізнятися від попередника. Втім, як і зовнішній вигляд моделі, що наочно нам продемонстрували недавно опубліковані перші офіційні зображення і шпигунські фото кросовера, де машина відображена без будь-якої маскування.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Новини Kia готується атакувати ринок електромобілів

Але перейдемо ближче до суті. Kia Sorento 2021 буде сповідувати абсолютно новий підхід до дизайну. На передній панелі домінує два "заквадрачених" дисплея, які візуально злиті воєдино. Проте, лівий дисплей, який виступає в ролі віртуального щитка, злегка втоплений в приладову панель, в той час як наступний за ним екран інформаційно-розважальної системи трохи виходить за межі приладової панелі.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Однак це не всі зміни. Так, якщо раніше дефлектори вентиляції примикали до мультимедіа, то тепер вони розташовуються на рівні блоку керування кліматом. У той же час масивний важіль трансмісії поступився місцем поворотному селектору. Крім того, змінився дизайн деяких кнопок: зокрема тих, що відповідають за обігрів і вентиляцію сидінь, електричний "ручник", систему "старт-стоп".

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Крім цього, в мережу просочилася деяка інформація щодо двигунів Kia Sorento 2021. Як вдалося дізнатися дискусійного форуму Sorento Club MQ4 (MQ4 – проект Sorento наступного покоління) і виданню Korean Car Blog, в моторну гамму SUV увійдуть шість моторів, серед яких буде 2,5-літрова бензинова атмосферна "четвірка", 2,2-літровий дизельний двигун і гібридна установка, базою для якої послужить 1,6-літровий турбомотор. Зістиковуватися двигуни будуть з 6-швидкісною МКПП або АКПП, також очікується поява 8-діапазонного автомата. Привід – передній або повний залежно від версії.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Повністю Kia Sprento 2021 перестане бути секретом 3 березня, коли машину представлять на Женевському автосалоні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Kia вперше показала свій найдешевший кросовер. Він буде коштувати менше 10 000 доларів.

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