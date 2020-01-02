Головна Новини
2 січня • оновлено в 19:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Живе авто за 350 євро: знайдено найдешевший Lanos на ринку

2.8т
Читати матеріал російською

Мало хто знає, що в Європі легендарний Lanos коштує в рази менше, ніж в Україні. Якщо у нас такий автомобіль оцінюється на вторинному ринку в середньому в 2500 – 3500 євро, то в ЄС – близько 1000 євро.

Але у скільки в Європі обійдеться найдешевший "Ланос"? Цікаво, чи не так? OBOZREVATEL задався цим питанням і відправився шукати на просторах Мережі найдоступніший Daewoo Lanos, який зараз є у продажу. На пошук такого авто редакцію підштовхнув нещодавній пост про Ланос за 1200 доларів, який був придбаний одним українським блогером у Луцьку. Публікація виявилася доволі популярною та спровокувала серйозну дискусію.

Новини
Як у Януковича: у Києві зняли рідкісний Mercedes за 400 000 євро

При виборі авто ми керувалися такими критеріями: машина повинна бути "на ходу", мати більш-менш товарний вигляд та діючий талон про пройдений ТО.

Daewoo Lanos за 350 євро

Daewoo Lanos за 350 євро

Скріншот з сайту autoscout24.nl

Виходячи з цього, найдешевший Lanos, який вдалося відшукати, коштує 350 євро (автомобіль перебуває в місті Делфзейлі, Нідерланди). У таку ціну оцінили 3-дверну версію моделі з пробігом у 166 196 км. Рік випуску авто – 1999.

Daewoo Lanos за 350 євро

Daewoo Lanos за 350 євро

autoscout24.nl

Всупереч очікуванням, вживаний Daewoo за 350 євро відверто дивує своїм станом. Автомобіль не гнилий та навіть не іржавий, при цьому він повністю придатний до експлуатації – наступний техогляд він повинен пройти у березні цього року. Серед несправностей, які відзначає власник, – проблеми з трансмісією (заїдає передача) та обдув у салоні, що вийшов із ладу.Також видно дефекти по кузову.

Основний опис Daewoo Lanos за 350 євро

Основний опис Daewoo Lanos за 350 євро

Скріншот з сайту autoscout24.nl

Живе авто за 350 євро: знайдено найдешевший Lanos на ринку

autoscout24.nl

Daewoo Lanos за 350 євро

Daewoo Lanos за 350 євро

autoscout24.nl/

Daewoo Lanos за 350 євро

Daewoo Lanos за 350 євро

autoscout24.nl

Відзначимо, що в Європі ціни на Lanos помітно різняться: за машини в гарному та навіть відмінному стані просять від 1500 до 2000 євро, тоді як просто "живий" екземпляр обійдеться в середньому у 500-800 євро. При цьому нам також вдалося виявити "Ланоси" по 300 і 325 євро, однак у першому випадку у автомобіля був прострочений техогляд (не факт, що він зможе його пройти, коли виникне потреба), а у другому – машина була "не на ходу".

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, європейці склали список 10 найгірших автомобілів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто б/к автомобіль Daewoo Lanos
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кравченко Игорь
Кравченко Игорь
Самый дешёвый Ланос который я видел на площадке Otomoto стоил 150$
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини авто

Топпублікації

Топблоги