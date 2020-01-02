Живе авто за 350 євро: знайдено найдешевший Lanos на ринку

Мало хто знає, що в Європі легендарний Lanos коштує в рази менше, ніж в Україні. Якщо у нас такий автомобіль оцінюється на вторинному ринку в середньому в 2500 – 3500 євро, то в ЄС – близько 1000 євро.

Але у скільки в Європі обійдеться найдешевший "Ланос"? Цікаво, чи не так? OBOZREVATEL задався цим питанням і відправився шукати на просторах Мережі найдоступніший Daewoo Lanos, який зараз є у продажу. На пошук такого авто редакцію підштовхнув нещодавній пост про Ланос за 1200 доларів, який був придбаний одним українським блогером у Луцьку. Публікація виявилася доволі популярною та спровокувала серйозну дискусію.

При виборі авто ми керувалися такими критеріями: машина повинна бути "на ходу", мати більш-менш товарний вигляд та діючий талон про пройдений ТО.

Daewoo Lanos за 350 євро Скріншот з сайту autoscout24.nl

Виходячи з цього, найдешевший Lanos, який вдалося відшукати, коштує 350 євро (автомобіль перебуває в місті Делфзейлі, Нідерланди). У таку ціну оцінили 3-дверну версію моделі з пробігом у 166 196 км. Рік випуску авто – 1999.

Daewoo Lanos за 350 євро autoscout24.nl

Всупереч очікуванням, вживаний Daewoo за 350 євро відверто дивує своїм станом. Автомобіль не гнилий та навіть не іржавий, при цьому він повністю придатний до експлуатації – наступний техогляд він повинен пройти у березні цього року. Серед несправностей, які відзначає власник, – проблеми з трансмісією (заїдає передача) та обдув у салоні, що вийшов із ладу.Також видно дефекти по кузову.

Основний опис Daewoo Lanos за 350 євро Скріншот з сайту autoscout24.nl

autoscout24.nl

Daewoo Lanos за 350 євро autoscout24.nl/

Daewoo Lanos за 350 євро autoscout24.nl

Відзначимо, що в Європі ціни на Lanos помітно різняться: за машини в гарному та навіть відмінному стані просять від 1500 до 2000 євро, тоді як просто "живий" екземпляр обійдеться в середньому у 500-800 євро. При цьому нам також вдалося виявити "Ланоси" по 300 і 325 євро, однак у першому випадку у автомобіля був прострочений техогляд (не факт, що він зможе його пройти, коли виникне потреба), а у другому – машина була "не на ходу".

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, європейці склали список 10 найгірших автомобілів.

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