Жертва знесення гаражів: у Києві прямо на вулиці кинули цінний Москвич

Під час знесення одного з гаражів в Києві був виявлений Москвич-407 в ідеальному стані. Але, на жаль, потім з автомобілем обійшлися не кращим чином – його кинули серед "сміття".

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобіль знайшов один з читачів автомобільного блогера Roma Uracco. Він повідомив, що цінний Москвич зберігався в одному з гаражів, який підлягав знесенню. Після того, як почалися демонтажні роботи, "машину по-варварськи витягнули на вулицю".

Кинутий Москвич-407 на вулицях Києва Drive2

Пізніше блогер сам відвідав місце і переконався, що автомобіль дійсно знаходиться за вказаним місцем, причому кинули його "серед мотлоху і сміття".

Кинутий Москвич-407 на вулицях Києва Drive2

Кинутий Москвич-407 на вулицях Києва Drive2

Ретельний огляд показав, що, і хоча автомобіль знаходився відкритим, він не постраждав від вандалізму – навіть запасні кокоса були на місці.

Кинутий Москвич-407 на вулицях Києва Drive2

Кинутий Москвич-407 на вулицях Києва Drive2

Стан знайденого Москвича дійсно вартий уваги: у автомобіля порівняно невеликий пробіг (63 тис. км), на кузові немає корозії (при цьому фарбувалося лише праве переднє крило), оптика, салон і хромована обробка – в "ідеалі" (всередині дещо потріскався пластик, але це нормально для автомобілів радянського часу). Нижня частина машини оброблена свинцевим суриком.

Кинутий Москвич-407 на вулицях Києва Drive2

Кинутий Москвич-407 на вулицях Києва Drive2

Кинутий Москвич-407 на вулицях Києва Drive2

Судячи з усього, цей автомобіль був випущений у 1960 році. На це вказує дизайн решітки радіатора та елемент декору на капоті у вигляді прапорця.

Відзначимо, що в цілому Москвич 407 випускався з 1958 по 1963 роки, за цей час було зібрано майже 360 тис. екземплярів моделі. Автомобіль оснащувався 1,36-літровим двигуном потужністю 40 к.с. Максимальна швидкість складала 115 км/год.

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