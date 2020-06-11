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11 червня • оновлено в 15:54
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Застряг у дверях: викрадач розбив круту машину прямо в автосалоні

1.9т
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В американському штаті Іллінойс у місцевого дилера, який продає автомобілі Chrysler, Dodge, Jeep і Ram, спробували викрасти масл-кар Dodge Challenger. Крадіжка не увінчалася успіхом, але без серйозного збитку, втім, не обійшлося.

Як розповів у соцмережі Reddit співробітник дилерського центру, викрадач виявився не особливо кмітливим – йому вдалося проникнути в автомобіль, завести його і рушити, але втекти з місця злочину не вийшло. Додж так і не покинув стіни автосалону: злодій не врахував, що дверний проріз занадто вузький і застряг в ньому на Челленджері. Усвідомивши безвихідь ситуації, злочинець спішно покинув шоу-рум.

Викрадач розбив в салоні новий Dodge

Викрадач розбив в салоні новий Dodge

Reddit

Проте, наслідки від його дій виявилися відчутними: викрадач розбив автомобіль, побив вікна і пошкодив двері. Це чітко видно на фото, яким була проілюстрована дана новина.

Тепер його пошуками займається поліція. "Копи" вважають, що зловмисник причетний до ще однєї справи – його підозрюють у розгромі одного з офісів (щоправда, там діяла не одна людина, а ціла банда мародерів), який розташований недалеко від дилерського центру.

Відзначимо, що на тлі масштабних протестів в США в штатах різко збільшилися випадки проникнення до автосалонів та угони машин. Так, раніше, мародери увірвалися в дилерський центр Mercedes-Benz і знищили автомобілі, які в ньому знаходилися.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Dodge нові авто курйоз авто
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