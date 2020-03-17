Запорожець майбутнього: унікальний ЗАЗ на базі Таврії показали в мережі

Запорожець – знаковий автомобіль радянського часу. Однак ЗАЗ розробив неймовірного наступника легендарної машини – спортивне купе ЗАЗ 1104, яке так і не стало на конвеєр.

Авто пропонувалося в якості розвитку модельного ряду ЗАЗ 1102 Таврія. Але ЗАЗ 1104 повинен був стати вершиною лінійки – елегантним спортивним автомобілем, якого раніше ніхто не бачив в СРСР. При цьому він не повинен був вийти дорогим.

ЗАЗ-1104 повинен був стати спортивним автомобілем autotheme.info

Демократичний спорткар – саме таким міг вийти новий Запорожець. Використання платформи і агрегатів ЗАЗ Таврія дозволило добре заощадити при розробці прототипу. Надалі на конвеєрі з цієї ж причини вдалося б зробити виробництво серійних екземплярів не дуже дорогим.

Але скрутне економічне становище СРСР поставило хрест на всіх розробках спортивних машин. До того ж, екзотичний автомобіль, який виділявся на тлі стандартних седанів, так чи інакше не вписувався в партійну ідеологію, згідно з якою населення має пересуватися на простих безликих машинах і не сміє мріяти про щось більш цікаве.

Дизайн ЗАЗ 1104 майже випереджав свій час autotheme.info

Тому єдиний макет ЗАЗ-1104 так і залишився унікальним зразком сміливості та прикладом мрії, якій не судилося здійснитися. У всякому разі, в рамках державності, яка існувала на той момент.

Нагадаємо, OBOZREVATEL вже розповідав про Запорожець в ідеальному стані, який виставили на продаж.

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