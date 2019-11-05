Замовити "персональні" номери в Україні стане простіше: всі подробиці

Інформація про наявність та вартість платних номерних знаків стала доступна онлайн.

Про це на своїй сторінці повідомляє Головний сервісний центр МВС. Тепер щоб стати власником індивідуальних номерних знаків досить зайти на сайт Головного сервісного центру або його регіональних відділень. Для зручності користувачів всі вони згруповані за ціною і адресами територіальних сервісних центрів МВС, в яких вони є в наявності.

Творці сервісу стверджують, що знайти вільні номери буде дуже просто. Для цього в залежності від місця реєстрації авто власнику потрібно зайти на сайт відповідного регіонального сервісного центру МВС і в списку послуг вибрати "Номерні знаки: виготовлення та зберігання". Після цього в категорії "Додатковий сервіс" потрібно вибрати " Наявність платних номерних знаків ". На вибір будуть запропоновані номери, відсортовані за ціною і адресами, де вони є в наявності.

Отримання платних номерів в Україні http://hsc.gov.ua/

Інформація на сайті буде оновлюватися щодня. А ось забронювати вподобаний номер поки не можна, тому власнику авто рекомендується вибрати кілька бажаних варіантів комбінацій цифр. Після цього необхідно відвідати сервісний центр МВС, в якому є потрібний вам номер. З собою необхідно мати ті ж документи, які необхідні для реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.

Крім, того на сайті Головного сервісного центру МВС можна не тільки дізнатися інформацію про наявність платних номерів, але і розрахувати їх вартість за допомогою калькулятора.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні введуть нову процедуру отримання автомобільних номерів.

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