Автомобіль зі слідами від куль виставили на продаж за $5000

У мережі виставили на продаж незвичайний автомобіль. Це пікап на базі Hudson Super Six 1947 року, який знайшли в пустелі зі слідами від куль на кузові.

Оголошення про продаж "Хадсона" було розміщено на сайті eBay. В описі зазначається, що пікап виявили в пустелі Нью-Мексико, причому простояв він там, судячи зі стану, не один рік – машина сильно поржавіла, плюс у неї відсутня велика кількість комплектуючих (двигун, оптика, частина салону та ін.), не кажучи вже про те, що в ній когось могли вбити, з огляду на "простріли" в районі дверей та крил.

Незважаючи на те, що автомобіль виглядає погано і перебуває не на ходу (проте його можна транспортувати – шини не спущені), продають раритет за чималу суму – 4950 доларів. Настільки висока ціна пояснюється тим, що це рідкісний автомобіль – свого часу було випущено всього 2,1 тис. таких пікапів, тому він високо цінується серед колекціонерів. Наприклад, нещодавно відреставрований Hudson Pickup продали за 160 000 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на продаж виставили рідкісний Porsche, який простояв безхазяйним 25 років.