Які вживані авто в Україні можна вигідно продати: ТОП моделей

У кожній країні купівля нової машини завжди супроводжується думками про подальший перепродаж. Україна – не виняток. Наші автомобілісти неохоче розлучаються зі своїми грошима. Але на продажі деяких моделей можна непогано заробити.

AutoOboz з'ясував, скільки коштують в Україні машини, які втрачають в ціні повільніше інших. Це хороша можливість продумати свою поведінку на вторинному ринку наперед, коли прийде час продавати машину.

Американські експерти визначили, який відсоток від початкової ціни залишається в популярних моделях через 5 років. Цікаво, що в Україні ці автомобілі також популярні й шановані. Скільки вони коштують у нас?

За інформацією американських фахівців, Mazda 6 зберігає 50,2% початкової ціни через 5 років і коштує близько $13 000. В Україні за п'ятирічну модель просять в середньому $14 500. З урахуванням ціни нової машини з салону ($27 000), залишкова вартість дорівнює 53,7%. Відмінний результат.

У США Toyota Camry зберігає 50,9%. Як йдуть справи на українській вторинці? При ціні нового примірника у $28 600 вживане авто через 5 років в середньому пропонують за $17 000. Залишок – 59,4%.

Компактний гетчбек Toyota Yaris також повільно втрачає в ціні. Цьому сприяють висока надійність автомобіля і хороша репутація моделі.

Глобально йдеться про 51,9% залишкової вартості через 5 років. В Україні цей показник становить 56,6%, а середня ціна – $12 500. За новий автомобіль просять $22 100.

Mazda 3 – дуже популярний і досить надійний японський автомобіль. Експерти відзначають 53,9-відсоткове збереження вартості через п'ять років, що можна назвати дуже високим показником. У цьому віці в Україні модель пропонують приблизно за $13 000. З урахуванням ціни на нове авто в офіційного дилера ($25 500) отримуємо залишкову вартість на рівні 51%.

Німецький гетчбек Volkswagen Golf – справжня ікона не лише європейського, а й світового автомобілебудування. Залишок в 54,7% – вірна ознака надійної машини, що виявиться дуже ліквідною пропозицією на ринку вживаних авто. В Україні при ціні нового авто в $21 100 за п'ять років залишається 71%. За старі екземпляри 2015 року в середньому просять $15 000.

Японських автомобілів в цьому списку багато. Ось ще один – Honda Civic. У США від первісної вартості цієї машини залишається 58,5% через п'ять років, що є одним з кращих результатів на ринку.

В Україні цей показник дорівнює 54,6%. Вживані п'ятирічні екземпляри в середньому пропонують за $13 000, нова модель без пробігу коштує $23 800.

Toyota Corolla – одна з лідерів по збереженню вартості. Фахівці повідомили про показник на рівні 60%. Новий автомобіль в Україні коштує $18 200. Через п'ять років експлуатації колишні власники в середньому просять за цю модель $12 500. Результат – 68,7% залишкової ціни.

Volkswagen Golf – 71%

Toyota Corolla – 68,7%

Toyota Camry – 59,4%

Toyota Yaris – 56,6%

Honda Civic – 54,6%

Mazda 6 – 53,7%

Mazda 3 – 51%

Раніше OBOZREVATEL розповідав про перекупників вживаних авто в Україні, які орудують на ринку. Цих шахраїв варто остерігатися і відмовитися від співпраці з ними. Для захисту існує кілька способів.