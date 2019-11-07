Як з Touareg зробити мінівен: рецепт від Volkswagen

Абсолютно новий мінівен Volkswagen Viloran презентують наприкінці листопада в Китаї.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія готується представити розкішний мінівен VW Viloran. На думку маркетологів концерну, основними покупцями стануть бізнесмени. Виробництво новинки буде організовано в Китаї на заводі СП Volkswagen та SAIC. Презентація запланована на кінець осені на автосалоні в Гуанчжоу.

Volkswagen Viloran volkswagen-newsroom.com

За своїм зовнішнім виглядом Volkswagen Viloran дуже нагадує родинний позашляховик VW Touareg. Зокрема, новинка отримала дуже схожу радіаторну решітку і світлодіодну головну оптику. Крім того, є схожість з недавно показаним Volkswagen Golf VIII.

З урахуванням специфіки і переваг китайського ринку, Viloran рясно прикрасили хромованим декором, наприклад, він використовується для оформлення облицювання радіатора, окладів стекол, а задні ліхтарі об'єднали між собою хромованим молдингом. Крім того, Viloran став першою SAIC Volkswagen, який отримав новий логотип марки.

Volkswagen Viloran volkswagen-newsroom.com

За своїми розмірами Volkswagen Viloran більший за свого "родича" VW Sharan. Крім того, він більший за свого головного конкурента на ринку Піднебесної – Buick GL8. Покупці зможуть вибирати між 5-, 6- і 7-місною конфігураціями салону.

Очікується, що автомобіль отримає турбований бензиновий мотор об'ємом 2 літри, знайомий за іншими моделями Volkswagen. Він розвиває потужність 220 к.с., а крутний момент становить 350 Нм.

Раніше тестовий прототип Viloran був помічений на іспанських дорогах, а значить, не виключено, що новинка може з'явиться і на інших ринках.

Як писав раніше OBOZREVATEL, дебют нового покоління популярної моделі Volkswagen Golf викликав величезний інтерес публіки.

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