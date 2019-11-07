Як з Touareg зробити мінівен: рецепт від Volkswagen

Абсолютно новий мінівен Volkswagen Viloran презентують наприкінці листопада в Китаї.
Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія готується представити розкішний мінівен VW Viloran. На думку маркетологів концерну, основними покупцями стануть бізнесмени. Виробництво новинки буде організовано в Китаї на заводі СП Volkswagen та SAIC. Презентація запланована на кінець осені на автосалоні в Гуанчжоу.
Volkswagen Viloran
volkswagen-newsroom.com
За своїм зовнішнім виглядом Volkswagen Viloran дуже нагадує родинний позашляховик VW Touareg. Зокрема, новинка отримала дуже схожу радіаторну решітку і світлодіодну головну оптику. Крім того, є схожість з недавно показаним Volkswagen Golf VIII.
З урахуванням специфіки і переваг китайського ринку, Viloran рясно прикрасили хромованим декором, наприклад, він використовується для оформлення облицювання радіатора, окладів стекол, а задні ліхтарі об'єднали між собою хромованим молдингом. Крім того, Viloran став першою SAIC Volkswagen, який отримав новий логотип марки.
Volkswagen Viloran
volkswagen-newsroom.com
За своїми розмірами Volkswagen Viloran більший за свого "родича" VW Sharan. Крім того, він більший за свого головного конкурента на ринку Піднебесної – Buick GL8. Покупці зможуть вибирати між 5-, 6- і 7-місною конфігураціями салону.
Очікується, що автомобіль отримає турбований бензиновий мотор об'ємом 2 літри, знайомий за іншими моделями Volkswagen. Він розвиває потужність 220 к.с., а крутний момент становить 350 Нм.
Раніше тестовий прототип Viloran був помічений на іспанських дорогах, а значить, не виключено, що новинка може з'явиться і на інших ринках.
Як писав раніше OBOZREVATEL, дебют нового покоління популярної моделі Volkswagen Golf викликав величезний інтерес публіки.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".