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16 квітня • оновлено в 11:47
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Як врятувати авторинок: покупцям машин стали роздавати гроші

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Спалах коронавірусу завдав істотної шкоди світовій економіці. Звичайно, позначилася вона і на автомобільному ринку, причому досить істотно.

У багатьох країнах продаж авто просів до небувалих показників – на 60-85%. І, першим, хто кинувся рятувати ринок транспортних засобів, став Китай. Щоб вийти на ті показники, які були в країні до епідемії, влада пішла на безпрецедентне рішення.

У Китаї знайшли спосіб порятунку авторинку

У Китаї знайшли спосіб порятунку авторинку

Ng Han Guan / AP

Як пише CNN, глави міст та муніципалітетів Китаю вирішили не тільки продовжити існуючі стимули (на кшталт субсидій на покупку гібридів та електрокарів), але й ввести нові методи заохочення. Покупцям нових автомобілів стали в прямому сенсі слова платити гроші – розмір відповідної пільги становить до 1400 доларів.

У Китаї знайшли спосіб порятунку авторинку

У Китаї знайшли спосіб порятунку авторинку

Ng Han Guan / AP

Такий стимул для влади КНР виправданий. Річ у тім, що автомобільна галузь грають велику роль в економіці Піднебесної. Щорічно вона приносить більше $ 1 трлн доходу, в ній працюють близько 40 млн чоловік. Але COVID-19 наніс великий удар по цьому сектору господарства: за перші три місяці 2020 року у Китаї було продано менш 3,7 млн автомобілів, в той час як за аналогічний період минулого року обсяг реалізації склав близько 6 млн машин. Таким чином, в першому кварталі ринок просів на 42%, при цьому найважчим місяцем виявився лютий – тоді обвал досяг 80% (в березні вже було менше – 40,8%).

У Китаї знайшли спосіб порятунку авторинку

У Китаї знайшли спосіб порятунку авторинку

Ng Han Guan / AP

Місцеві виробники сподіваються, що в міру відкриття навчальних закладів та наближення літнього сезону ринок автомобілів активізується – багато китайців купують машини через необхідність возити дітей на заняття, причому не тільки до школи.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на китайські Тесла виник величезний попит – їх купують зі швидкістю 10 авто в хвилину.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
нові авто китайський автомобіль
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