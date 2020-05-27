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27 травня • оновлено в 19:16
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Як вона їде? Розбита вщент Toyota дивом залишилася на ходу

1.8т
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Пікап Toyota Hilux – один із найнадійніших автомобілів за всю історію. Навіть будучи добряче "понівеченим", він не здається до останнього. І ролик, що представлений нижче – наочне тому підтвердження.

Це відео було знято одним з автомобілістів у Таїланді. Його увагу привернув сусід у потоку: синій пікап Toyota Hilux. Точніше, не сам пікап, а те, що від нього залишилося.

Напівживий пікап Toyota Hilux

Напівживий пікап Toyota Hilux

Колаж скріншотів відео

З незрозумілих причин (можливо, після падіння дерева) у машини повністю було зруйновано кузов і пошкоджена підвіска, але, незважаючи на це, вона продовжила рух. Причому робила це досить бадьоро – з часткою впевненості Тойота мчала трасою на чималій швидкості. Врятувало у цій ситуації те, що після отриманої шкоди двигун залишився неушкодженим.

Тепер власнику цієї Тойоти потрібен гарний та дуже дешевий фахівець із кузовного ремонту. Хоча не виключено, що автомобіль буде відправлений (або вже відправився) на звалище.

До речі, так така Toyota Hilux виглядає в цілому стані:

Як вона їде? Розбита вщент Toyota дивом залишилася на ходу

autoevolution.com

Як вона їде? Розбита вщент Toyota дивом залишилася на ходу

autoevolution.com

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
курйоз авто видео Toyota
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