Як виглядає закритий автосалон з забутими суперкарами

Унікальний занедбаний автосалон знайшли в Китаї. Цікаво, що всередині залишилися дуже рідкісні суперкари, за якими сьогодні ганяються колекціонери.

Дилер відкрив автосалон в 2005 році, але приблизно в 2011 заклад з продажу ексклюзивних машин закрився. У приміщенні залишилися дуже рідкісні машини. Сумарна вартість транспортних засобів сьогодні може перевищити $1 400 000.

Так, усередині залишився червоний Porsche Carrera GT. Таких автомобілів створили 1255. Сьогодні ціни за хороші екземпляри досягають $1 000 000. При цьому свого часу цей німецький суперкар продавали новим за $440 000 близько 15 років тому.

Porsche Carrera GT сьогодні цінується колекціонерами. Фото: Instagram cheongermando

Ще один ексклюзив – Ferrari 575 Superamerica, яких виготовили тільки 559 штук. Сьогодні такий автомобіль можна придбати за $400 000 с невеликим пробігом.

Ferrari 575 Superamerica – дуже рідкісний суперкар. Фото: Instagram cheongermando

На цьому тлі Chevrolet Corvette C5 Z06 виглядає простою машиною. Цей спортивний автомобіль є досить масовим, завдяки чому його можна купити в США за $20 000. Але він швидкий, а запчастини коштують недорого. Виглядає машина при цьому дуже екзотично.

Chevrolet Corvette C5 – автомобіль більш масовий, але все одно знаковий. Фото: Instagram cheongermando

До речі, на фото видно, що Ferrari – єдиний автомобіль в приміщенні, у якого за час простою спустило колеса. Проте загалом транспортні засоби збереглися дуже добре, якщо не враховувати величезну кількість пилу.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, на покинутому складі знайшли близько 50 рідкісних класичних автомобілів.