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17 лютого • оновлено в 20:50
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Як виглядає салон авто, який чистили неймовірні 7 годин

1.3т
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Один з австралійських автосервісів опублікував в своєму Facebook шокуючі фотографії машини одного з клієнтів. Це було найбрудніше авто, що доводилося бачити його співробітникам.

Як з'ясував OBOZREVATEL, в компанію Proline Automotive, яка займається обслуговуванням авто, звернулася мама-автомобілістка з проханням почистити салон її Mazda. Якого ж було здивування прибиральників, коли вони відкрили двері і подивилися на стан машини.

Усередині працівників сервісу чекав неймовірний брудний салон, забитий печивом, цукерками та обгортками від жувальної гумки та іншим брудом.

У такому вигляді автомобіль приїхав на мийку

У такому вигляді автомобіль приїхав на мийку

facebook.com/prolineautomotive

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На чистку цього салону пішло "цілих" 7 годин: щоб його привести до порядку, позбутися від "липких речовин, глибоких плям і неприємних запахів", фахівцям довелося промивати оббивку шампунем і ретельно вичищати її в декілька підходів. Єдине, з чим не вдалося впоратися, так це з дитячими слідами на сидіннях.

У такому вигляді автомобіль приїхав на мийку

У такому вигляді автомобіль приїхав на мийку

facebook.com/prolineautomotive

У такому вигляді автомобіль приїхав на мийку

У такому вигляді автомобіль приїхав на мийку

facebook.com/prolineautomotive

У такому вигляді автомобіль приїхав на мийку

У такому вигляді автомобіль приїхав на мийку

facebook.com/prolineautomotive

У такому вигляді автомобіль приїхав на мийку

У такому вигляді автомобіль приїхав на мийку

facebook.com/prolineautomotive

У такому вигляді автомобіль приїхав на мийку

У такому вигляді автомобіль приїхав на мийку

facebook.com/prolineautomotive

Mazda після чистки

Mazda після чистки

facebook.com/prolineautomotive

Mazda після чистки

Mazda після чистки

facebook.com/prolineautomotive

"На жаль, дитячі сліди, що залишилися на сидіннях, є незворотними. Ми завжди рекомендуємо людям, які тільки що придбали новий транспортний засіб, покласти рушник під дитяче крісло, щоб уникнути подібних ушкоджень (якщо інструкція по використанню дитячих сидінь не забороняє це), – відзначили в компанії.

Нагадаємо, нещодавно OBOZREVATEL публікував цікаву інфографіку з цінами на бензин в різних країнах.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
курйоз б/к автомобіль фотографии
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