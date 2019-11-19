Як виглядає новий ВАЗ 2105 після 29 років простою в гаражі

У Москві перед знесенням гаражного кооперативу знайшли ВАЗ 2105 майже без пробігу, якому 29 років. Власник б/у авто залишив машину в гаражі відразу після покупки.

Як стало відомо OBOZREVATEL, конкретний ВАЗ-2105 1990 року покупки виявили перед знесенням кооперативу. Автомобіль простояв в гаражі з першого дня. Минуло вже 29 років.

ВАЗ 2105 знайшли в гаражі через 29 років простою motor.ru

Одометр показує 41 км пробігу. Грубо кажучи, стан нового авто. З іншого боку, фактично зовнішній вигляд "П'ятірки" бажає кращого.

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Зовні ВАЗ 2105 виглядає не дуже добре motor.ru

Кузов вкрито товстим шаром пилу і бруду, через що машина виглядає неохайно. Покришки спущені, та й стан гуми напевно вже не відповідає експлуатаційним вимогам безпеки та комфорту.

Показання одометра ВАЗ 2105 говорять про пробіг 41 км motor.ru

Якщо зовнішність не складе великих труднощів привести в порядок, то про технічний стан нічого сказати не можна. Незважаючи на маленький пробіг, майже 30 років простою напевно відбилися на справності агрегатів.

Салон ВАЗ 2105 непогано зберігся – не дивно для авто, на якому ніхто не їздив motor.ru

З цієї причини багато компонентів можуть зажадати ремонту або навіть заміни, проте точну суму необхідних вкладень до ретельного огляду автомобіля назвати неможливо.

Стан ВАЗ 2105 не можна назвати відмінним motor.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, якість навіть нових автомобілів АвтоВАЗу може помітно погіршати через відмову виробника контролювати якість випущених машин.

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