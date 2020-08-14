МоваЯзык

Топтеми:

Як виглядає новий седан Peugeot менш ніж за 10 000 євро

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
2,2 т.
Як виглядає новий седан Peugeot менш ніж за 10 000 євро

Peugeot 206 Sedan.. Фото: Peugeot

З 1998 по 2010 роки Peugeot продавала в Європі бюджетний гетчбек Peugeot 206. На момент свого випуску автомобіль був дуже популярним (всього за цей час французи реалізували понад 5 млн од. моделі), але зараз про нього мало хто пам'ятає. Втім, не скрізь – існує ринок, де цей автомобіль досі представлений.

Про цікавий факт "біографії" Peugeot 206 розповіло видання fr.motor1.com. Як пишуть журналісти, цей автомобіль досі (з 2006 року) випускається в Ірані. Там за його випуск відповідає компанія Khodro – виробник автомобілів з Тегерана.

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Незважаючи на те, що Peugeot 206 вже відверто застаріла модель (як морально, так і технічно), його охоче купують жителі ряду країн Близького Сходу. Головна характерна риса цього автомобіля – на відміну від Європи, в Ірані він виробляється в кузові седан, а не хетчбек. Завдяки цьому машина пропонує багажник з вражаючим об'ємом 400 літрів, хоча її довжина становить всього 4,1 м.

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Єдиний доступний двигун – 1,6-літровий бензиновий мотор на 109 к.с. і 142 Нм при 4000 об/хв. У базовій версії він стикується з п'ятиступіневою механічною коробкою передач, а в більш просунутою модифікації – з чотириступіневим автоматом.

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

При вазі в 1100 кг седан має ще й хорошу динаміку – його максимальна швидкість становить 190 км/год .

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Стандартне обладнання включає ABS, передні і задні електричні склопідйомники, аудіосистему з портом USB і акустику з чотирма динаміками. Причому це дійсно бюджетний автомобіль – в Ірані за нього просять від 9830 до 12500 євро.

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Peugeot 206 Sedan.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Раннє OBOZREVATEL писав про те, що в Україні виставили на продаж Пежо, якому вже 70 років.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Новини автосвітуPeugeotнові автоавто
Поділитися в Facebook
  2. Авто
  3. Новини