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29 травня • оновлено в 18:36
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Як у Бонда: Aston Martin випустить культове авто

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Британська компанія Aston Martin вирішила відродити найвідомішу свою модель – купе DB5, яка брала участь в зйомках фільмів про Джеймса Бонда.

Aston Martin DB5 і і Джеймс Бонд у виконанні Шона Коннері

Aston Martin DB5 і і Джеймс Бонд у виконанні Шона Коннері

media.astonmartin.com

Оригінальна версія випускалася всього три роки, з 1963 по 1965 рік і розійшлася тиражем близько 900 екземплярів. Вперше автомобіль знявся в "бондіані" в 1964 році у фільмі Goldfinger.

Aston Martin DB5 дебютував у фільмі Goldfinger в 1964 році

Aston Martin DB5 дебютував у фільмі Goldfinger в 1964 році

media.astonmartin.com

Через 55 років в компанії вирішили випустити лімітовану серію DB5 Goldfinger. Всі 25 екземплярів колекційної серії будуть являти собою копію машини Джеймса Бонда з фільму Goldfinger.

Aston Martin DB5 Goldfinger

Aston Martin DB5 Goldfinger

media.astonmartin.com

Автомобіль буде оснащений аксесуарами, які притаманні машині Джеймса Бонда: пристроями для створення димової завіси і викиду масла на дорогу, номерними панелями, що обертаються, бутафорськими кулеметами і пристроєм для пошкодження шин, куленепробивним щитом, знімною панеллю даху над пасажирським кріслом і іклами-таранами спереду і ззаду .

Система для розбризкування масла

Система для розбризкування масла

media.astonmartin.com

Рухливі ікла-тарани спереду ...

Рухливі ікла-тарани спереду ...

media.astonmartin.com

... і ззаду, а також куленепробивний щит

... і ззаду, а також куленепробивний щит

media.astonmartin.com

Пристрій для створення димової завіси

Пристрій для створення димової завіси

media.astonmartin.com

У салоні з'являться бутафорський радар стеження, телефон на водійський дверi, кнопка запалювання в важелі КП, додаткові відділення під сидіннями і тумблери для управління "гаджетами" на підлокітнику і центральної панелі, а також пульт для дистанційного керування спецобладнанням.

Всі 25 екземплярів Aston Martin DB5 Goldfinger будуть виготовлені вручну

Всі 25 екземплярів Aston Martin DB5 Goldfinger будуть виготовлені вручну

media.astonmartin.com

Для створення максимально автентичної версії "бондмобіля" запросили британського фахівця зі спецефектів Кріса Корбулда, який брав участь в розробці обладнання для дюжини фільмів про Джеймса Бонда.

Aston Martin DB5 Goldfinger

Aston Martin DB5 Goldfinger

media.astonmartin.com

Всі автомобілі отримають класичний алюмінієвий кузов і сталеве шасі. Під капотом розташується 4-літрова 290-сильна атмосферна рядна "шістка" з трьома карбюраторами SU. Вся міць мотора буде передаватися до задніх коліс через 5-ступінчасту "механіку" від ZF.

Aston Martin DB5 Goldfinger оснащений 4-літровим 290-сильним мотором

Aston Martin DB5 Goldfinger оснащений 4-літровим 290-сильним мотором

media.astonmartin.com

Крім того, в арсеналі моделі – механічний диференціал підвищеного тертя, гідропідсилювач гальм, передня пружинна підвіска зі стабілізатором поперечної стійкості і задня підвіска з радіальними важелями і механізмом Уатта.

Aston Martin DB5 Goldfinger

Aston Martin DB5 Goldfinger

media.astonmartin.com

Aston Martin DB5 Goldfinger

Aston Martin DB5 Goldfinger

media.astonmartin.com

Кожен екземпляр буде виготовлений вручну фахівцями реставраційної майстерні компанії, а процес виробництва займає 4500 годин. Це зумовило значну ціну машини – 2,75 млн фунтів (3,05 млн. евро) без урахування податків. Перші екземпляри DB5 Goldfinger прибудуть до покупців у другій половині нинішнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на продаж виставили репліки автомобілів з фільму "Назад у майбутнє".

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
ретро авто новини Джеймс Бонд кіно Aston Martin суперкар
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