VW Polo розсипався на запчастини після наїзду на бордюр

У місті Єкатеринбург, Росія, сталася одночасно моторошна іта дивна аварія. Наїзд на бордюр для водія седана VW Polo обернувся тим, що його машина перетворилася на "тотал".

Відповідний інцидент був зафіксований камерою зовнішнього спостереження. Крім того, випадковому свідкові вдалося зняти наслідки цього ДТП.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Повідомляється, що водій мчав на високій швидкості і наїхав на бордюр, після чого автомобіль декілька разів перекинувся (при цьому в відео можна побачити вжебезпосередньо самого "сальто"). Далі ж в ролику демонструється те, що залишилося від самого Фольксвагена після аварії: машину розібрало буквально по запчастинах, мотор, наприклад, відкинуло метрів на десять.

А ось безпека машини зробила свою справу – водій серйозно не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що у нового авто виявили небезпечний дефект – відкривання капота прямо на ходу.