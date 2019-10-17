Volkswagen знову випередив усіх конкурентів

Незважаючи на активність конкурентів, продукція Volkswagen Group користується хорошим попитом у європейців.

Про це повідомляють в Європейській асоціації автовиробників ACEA. Продажі нових авто в країнах ЄС зросли у вересні нинішнього року на 14,5%. Безперечним лідером продовжує залишатися Volkswagen Group.

Volkswagen ID.3 www.volkswagen-newsroom.com

Сумарно за автомобілі концерну своїми гаманцями тільки у вересні проголосували майже 259 тисяч европецев, а за 9 місяців нинішнього року було реалізовано близько 2,96 млн новеньких авто.

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У трійці лідерів – бренди Volkswagen, Audi і Skoda. Особливо варто відзначити марку Skoda, яка за підсумками 9 місяців практично зрівнялася з продажу з Audi – різниця становить всього 181 авто.

Хороші результати показують і інші бренди, що входять в німецький концерн. Наприклад, Lamborghini нещодавно оголосила про черговий рекорд – за 6 місяців нинішнього року щасливими володарями суперкарів італійської марки стали 4553 чоловік по всьому світу.

А що ж інші виробники? На другому місці зі значним відставанням знаходиться французька PSA Group. За 9 місяців концерну вдалося продати 1,96 млн авто.

PSA Group www.groupe-psa.com

Лідером групи став бренд Peugeot, за який свої кровні заощадження віддали більше 738 тисяч європейців. За ним впритул тримається Opel/Vauxhall з результатом 682 тисячі покупців. Бренд Citroen в порівнянні з минулим роком поповнив кошик замовлень на півмільйона авто.

Ну і нарешті, на третьому місці в рейтингу найбільш успішних автовиробникiв Європи – ще один французький концерн – Renault Group. На його рахунку 1,26 млн реалізованих авто з яких дві третини належать "материнському" бренду Renault.

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