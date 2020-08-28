Volkswagen запустить у продаж 'електричний Гелендваген'

Компанія Volkswagen планує випустити ще одну електричну модель із серії ID – утилітарний позашляховик, який являтиме собою екологічний аналог Land Rover Defender і Mercedes-Benz G-Class.

Як повідомляє Green Car Report із посиланням на статтю у вересневому номері журналу Car, незвичайна новинка отримає ім'я ID Ruggedzz. Але, ймовірно, так буде називатися її концепт, а ось у товарній моделі, яка орієнтовно з'явиться в 2025 році, буде інше ім'я.

Найімовірніше, новинку побудують на платформі MEB і у неї будуть дві версії – з короткою (5 місць) та довгою базою (7 місць). Оснастять машину двома моторами на 200 сил, батареєю ємністю 70 кВтг та повним приводом.

Також не відкидається поява екстремального варіанта цієї моделі, зі значно збільшеним дорожнім просвітом, фарами на даху та іншими елементами класичного позашляховика для бездоріжжя.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що новий електричний гетчбек Volkswagen проїхав на одному заряді понад 530 км.

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