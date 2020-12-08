Volkswagen презентував нове покоління моторів TSI

Концерн Volkswagen представив нове покоління бензинових моторів TSI evo об'ємом від 1 до 1,5 л, які будуть доступні для широкої гами моделей VW – від up! до Passat, від T-Cross до Tiguan.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Нові мотори будуть доступні в трьох і чотирициліндрової конфігураціях, об'ємом 1 та 1,5 літра.

Потужність та ефективність

Незалежно від того, яку конфігурацію матиме новий двигун – 3 або 4 циліндри, розвивати 90 або 150 к.с. – компактний мотор TSI evo має достатню потужність і ефективність. Наприклад, у моделі сімейства Golf двигун 1.0 eTSI буде доступний з системою mild hybrid. Трициліндровий турбодвигун розвиває потужність 81 кВт (110 к.с.) і має крутний момент 200 Нм, який доступний у діапазоні від 2000 до 3000 об/хв. З його допомогою Golf здатний розвинути швидкість 202 км/год, а середня витрата палива становить 4,3-4,5 л/км по циклу NEDC.

Від EA 211 до EA 211 evo

Двигуни 1.5 TSI та 1.0 TSI ведуть свій родовід від сімейства моторів EA 211, які дебютували на моделі Golf VII у 2012 році. У 2016 році чотирициліндрова версія цього мотора була модернізована, а колишні мотори об'ємом 1,2 та 1,4 літра замінили 1,5-літровим. Такі мотори отримали позначення EA 211 TSI evo.

Скорочення номенклатури та уніфікація двигунів привела до того, що два мотори – об'ємом 1 л та 1,5 л – здатні використовуватися на максимально широкій гамі моделей. Зокрема, двигун 1.0 TSI закриває діапазон потужності від 66 кВт (90 к.с.) до 85 кВт (115 к.с.), а мотор 1.5 TSI може мати потужність від 96 кВт (130 к.с.) до 110 кВт (150 к.с.). Крім того, на моделях Polo і Golf, ці двигуни були адаптовані для використання ГБО.

За циклу Міллера

Залежно від кількості циліндрів і розвивається мощшності, компактні мотори TSI evo використовують різні компоненти. Наприклад, 4-циліндровий 130-сильний двигун та трьохциліндровий мотори використовують в роботі так званий цикл Міллера. Це дозволило знизити витрату палива при малих навантаженнях. Це було досягнуто більш раннім закриттям впускних клапанів, зниженням втрат на дроселювання і підвищення ступеня стиснення до 12.5:1 у 4-цілндровом варіанті і до 11.5:1 – у трьохциліндровому. Але на високих навантаженнях ця технологія не підходить, тому мотор доповнили високоточної гідравлічною системою регулювання розподілвалів, яка дозволила змінювати час відкриття клапанів при активному використанні педалі "газу".

Крім того, вперше в масовому сегменті бензинові двигуни отримали турбонагнетатели із змінною геометрією VTG. Це дозволило збільшити тиск наддуву до 2,3 бар в 130-сильною "четвірці" і до 2,8 бар в трьохциліндрових версіях двигуна. В результаті цього вдалося домогтися високого крутного моменту при максимально низьких оборотах обертання двигуна.

Система відключення частини циліндрів ACT

Система Active Cylinder Management (ACT) стала подальшим кроком на шляху до зниження витрати палива в двигуні 1.5 TSI. При низьких навантаженнях вона припиняє роботу 2- та 3-го циліндрів, відключаючи подачу палива і роботу системи запалювання. Процес відбувається автоматично і абсолютно непомітно для водія.

Тиск в 350 бар

Система вприскування common rail на всіх моторах TSI evo працює з максимальним тиском в 350 бар та здатна здійснювати до 5 вприськов палива за цикл згоряння. За рахунок оптимізації процесу згоряння палива досягає зниження кількості шкідливих газів, а фільтр тонких частинок дозволяє мінімізувати їх виділення в атмосферу.

Алюмінієвий картер і циліндри з напиленням

Використання алюмінієвого картера дозволило знизити масу моторів сімейства TSI evo. Так, 3-циліндровий двигун важить всього 88 кг. Крім того, на трьохциліндрових моторах та 150-сильною "четвірці" використовується унікальна технологія зниження тертя. На стінки циліндрів нанесено найтонше (100 мк) плазмового напилення на основі заліза. Ще одним важливим компонентом є випускний колектор, який інтегрований у головку блоку циліндрів: це сприяє швидкому нагріву двигуна, так що використання вихлопних газів починається на ранній стадії.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, концерн Volkswagen має намір істотно збільшити кількість електромобілів і гібридів, а також припинив провадження двигуна W12.