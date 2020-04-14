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14 квітня • оновлено в 18:34
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Власник ринку таранив на своєму Mercedes S-Class кіоски та паркани

3.6т
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Курйозний випадок стався у місті Рівне. Місцевий бізнесмен у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо свого Mercedes-Benz S-Class і почав таранити кіоски та паркани.

Одному з очевидців вдалося зняти те, що відбувалося, на відео. Він же викликав на місце події поліцію, яка склала на водія протокол за п'яне керування транспортним засобом (медичний огляд чоловік проходити відмовився). При цьому порушник поводився нетипово: агресію не виявляв, а лише катався на авто на невеликій швидкості та врізався у перешкоди.

Власник ринку таранив на своєму Mercedes S-Class кіоски та паркани

Скріншот відео

Як зазначає автор відео Kostyantyn Andriyuk, за кермом Мерседеса, який таранив будівельний паркан стадіону "Авангард" та кіоски на ринку, знаходився один з власників речового ринку Володимир Рабінюк. Свої дії він пояснив тим, що "боровся з незаконними забудовниками" (варто відзначити, що сам ринок вирішили перебудувати – на його місці в майбутньому повинен з'явитися торговий центр).

Власник ринку таранив на своєму Mercedes S-Class кіоски та паркани

Скріншот відео

Власник ринку таранив на своєму Mercedes S-Class кіоски та паркани

Скріншот відео

Крім об'єктів інфраструктури, п'яний водій також пошкодив кілька авто.

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Тема
Автоновини України
Місце
Україна Рівне
Теги
ДТП курйоз видео Mercedes-Benz
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Куни Чан
Куни Чан
ну стресс у человека, че такого то
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