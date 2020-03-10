Власник показав свою Honda Civic з пробігом 800 000 км

Автолюбитель Джейсон з міста Маріон (Огайо, США) показав свій седан Honda Civic. Головна особливість – пробіг понад 800 000 км. Але капітальний ремонт автомобіля жодного разу не проводився.

Як з'ясував OBOZREVATEL, американський ентузіаст навіть зобразив на відео момент, коли його Хонда Сівік подолала рубіж в 500 000 миль – приблизно 805 000 км. Йдеться про автомобіль Honda Civic в кузові седан, випущеної в 2006 на канадському заводі компанії.

Honda Civic з США проїхала більше 800 000 км Facebook HondaPro Jason

Цікаво, що Джейсон жодного разу серйозно не ремонтував свій старий седан. При цьому власник тільки вчасно проводив заміну оливи (у двигуні та КПП) і охолоджуючої рідини.

Седан Honda Civic прославився в мережі Facebook HondaPro Jason

Судячи з фото Honda Civic, ця машина демонструє свій чималий вік пожовклими передніми фарами, невеликими ушкодженнями кузова і "пошарпаною" фарбою. Але технічний стан, схоже, в повному порядку. Джейсон сподівається, що зуміє подолати на своїй машині ще більше.

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