Визначено фіналістів конкурсу Автомобіль року 2020 в Європі

Авторитетне журі європейського конкурсу Сar of the Year оприлюднили шорт-лист з 7 претендентів на престижний титул.
Як повідомляє сайт конкурсу, в рамках голосування з 30 претендентів на перемогу було визначено 7 фіналістів. До нього увійшли: BMW 1-Series, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 і Toyota Corolla.
Оприлюднено шорт-лист конкурсу Автомобіль 2020 року в Європі
obozrevatel.com
За словами Президента журі конкурсу Car of the Year Френка Янссена, нинішній список "представляє напрямок розвитку автомобільного бізнесу". "Ми спостерігаємо прогрес в області електрифікації, а також найвищі стандарти в області двигунів внутрішнього згоряння", – коментує Янссен. Цього року відразу два електромобіля увійшли в топ-7 рейтингу – Porsche Taycan і Tesla Model 3, а незабаром електрична версія з'явиться в сімействі Peugeot 208.
Президент європейського конкурсу Car of the Year Френк Янссен
caroftheyear.org
Все більше число гібридних моделей з системою рекуперації енергії гальмування дозволяють скоротити витрату палива і знизити шкідливі викиди в атмосферу. За прикладом Toyota цю технологію активно впроваджують компанії Ford і Renault. Крім того, за словами Янссена, "BMW 1-серії показала, що у ДВС ще є величезний потенціал".
BMW 1-series
caroftheyear.org
Ford Puma
caroftheyear.org
Peugeot 208
caroftheyear.org
Porsche Taycan
caroftheyear.org
Renault Clio
caroftheyear.org
Tesla Model 3
caroftheyear.org
Toyota Corolla
caroftheyear.org
Відповідно до регламенту, все сім фіналістів пройдуть завершальні тести, а в кінці лютого журі визначить переможця цьогорічного конкурсу. Його традиційно оголосять на урочистій церемонії, яка відбудеться 2 березня 2020 року на Женевському автосалоні.
Нагадаємо, що в цьому році в конкурсі здобув перемогу електричний кросовер Jaguar I-Pace.
Як писав раніше OBOZREVATEL, вже можна віддати свої голоси за учасників конкурсу "Автомобіль року в Україні 2020".
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