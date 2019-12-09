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9 грудня • оновлено в 19:21
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Визначено фіналістів конкурсу Автомобіль року 2020 в Європі

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Авторитетне журі європейського конкурсу Сar of the Year оприлюднили шорт-лист з 7 претендентів на престижний титул.

Як повідомляє сайт конкурсу, в рамках голосування з 30 претендентів на перемогу було визначено 7 фіналістів. До нього увійшли: BMW 1-Series, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 і Toyota Corolla.

Оприлюднено шорт-лист конкурсу Автомобіль 2020 року в Європі

Оприлюднено шорт-лист конкурсу Автомобіль 2020 року в Європі

obozrevatel.com

Новини
Визначено претендентів на звання Автомобіль року в Європі

За словами Президента журі конкурсу Car of the Year Френка Янссена, нинішній список "представляє напрямок розвитку автомобільного бізнесу". "Ми спостерігаємо прогрес в області електрифікації, а також найвищі стандарти в області двигунів внутрішнього згоряння", – коментує Янссен. Цього року відразу два електромобіля увійшли в топ-7 рейтингу – Porsche Taycan і Tesla Model 3, а незабаром електрична версія з'явиться в сімействі Peugeot 208.

Президент європейського конкурсу Car of the Year Френк Янссен

Президент європейського конкурсу Car of the Year Френк Янссен

caroftheyear.org

Новини
На щастя: европейці розбили електромобілі Tesla і Porsche

Все більше число гібридних моделей з системою рекуперації енергії гальмування дозволяють скоротити витрату палива і знизити шкідливі викиди в атмосферу. За прикладом Toyota цю технологію активно впроваджують компанії Ford і Renault. Крім того, за словами Янссена, "BMW 1-серії показала, що у ДВС ще є величезний потенціал".

BMW 1-series

BMW 1-series

caroftheyear.org

Ford Puma

Ford Puma

caroftheyear.org

Peugeot 208

Peugeot 208

caroftheyear.org

Porsche Taycan

Porsche Taycan

caroftheyear.org

Renault Clio

Renault Clio

caroftheyear.org

Tesla Model 3

Tesla Model 3

caroftheyear.org

Toyota Corolla

Toyota Corolla

caroftheyear.org

Відповідно до регламенту, все сім фіналістів пройдуть завершальні тести, а в кінці лютого журі визначить переможця цьогорічного конкурсу. Його традиційно оголосять на урочистій церемонії, яка відбудеться 2 березня 2020 року на Женевському автосалоні.

Нагадаємо, що в цьому році в конкурсі здобув перемогу електричний кросовер Jaguar I-Pace.

Як писав раніше OBOZREVATEL, вже можна віддати свої голоси за учасників конкурсу "Автомобіль року в Україні 2020".

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Швейцарія Женева
Теги
новини авто Автомобіль року Ford Toyota Jaguar BMW Peugeot Porsche Renault Tesla електромобілі
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