Військові КамАЗ заполонили Італію: росіяни обурилися

У зв'язку з колосальними наслідками спалаху коронавірусу в Італії Росія вирішила надати Апеннінському півострову допомогу. Однак не всім громадянам РФ це сподобалося.

Зокрема, російські ЗМІ, а також самі італійці, активно публікують відео, на яких можна побачити десятки військових КамАЗів з гуманітарною допомогою, які доставили до Італії військово-транспортним літаком. Однак незважаючи на те, що ролики ці виглядає ефектно, самі росіяни виявилися не в захваті від побаченого.

"Хто б Росії допоміг хоч раз !!! А ми на Італію гроші витрачаємо".

"Росія допомагає всім, крім себе, такий собі швець без чобіт".

КамАЗи ВС РФ в Італії Скріншот відео

КамАЗи ВС РФ в Італії Скріншот відео

Крім того, знайшлися і ті, хто почав проводити аналогії з Кримом у 2014 році:

"Наші в Італії, як в Криму у 14-му! Тільки БТРів не вистачає. Буде прикол, якщо через пару днів Італія оголосить про приєднання до Росії !!!)))".

"Судячи з КАМАЗів в Італії, на Сицилії чекаємо референдум;))))))))".

До речі, в самій Італії російську допомогою оцінюють як "на 80% марну або малокорисну для боротьби з COVID-19". Як пише газета La Stampa, в той час як Китай відправив до Італії в основному медичні маски таапарати ШВЛ, російська допомога складалася з обладнання для дезінфекції територій та іншої спецтехніки подібного типу. При цьому видання відзначає, що Росія таким чином діє не тільки з гуманітарних мотивів, але ставить перед собою політичні та дипломатичні інтереси.

Приклади коментарів Скріншот сайту drom.ru

Приклади коментарів Скріншот сайту drom.ru

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