Від президента вимагають втрутитися в питання з ГБО: що трапилося

На сайті президента України з'явилася петиція, у якій главу держави просять втрутитися в питання з підвищенням вартості реєстрації ГБО.

Як з'ясував OBOZREVATEL, петиція зареєстрована під номером 22/085238-ЕП й має назву "Повернення адекватної ціни на реєстрацію газо-балонного обладнання для легкових авто".

Її автор Володимир Костишин зазначає, що з січня 2020 року вартість реєстрації ГБО зросла у декілька разів (якщо раніше ця процедура коштувала 409 грн, то зараз – 3300 грн), що значно б'є по кишенях малозабезпечених українців. Тому він вважає, що варто розглянути альтернативи.

"З огляду на те, що ГБО встановлюють малозабезпечені верстви населення, забирати половину зарплати для того, щоб тільки зареєструвати ГБО, – це справжнісінький грабунок. Тому прошу переглянути це питання", – звертається до президента автор документа.

Петиція була розміщена 04 лютого 2020 року, на момент написання публікації вона зібрала 857 підписів із 25 000 необхідних. Набрати необхідну кількість голосів потрібно за три місяці.

Нагадаємо, як нещодавно повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явилися нові дорожні знаки.

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