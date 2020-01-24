Ви точно здивуєтеся: як вимовляється BMW на різних мовах

З вимовою марки BMW не все так просто: річ у тім, що на різних мовах вона звучить по-різному. Тому компанія вирішила опублікувати відповідну методичку по вимові її назви.
Хоча на перший погляд ніби як і немає ніяких проблем: здавалося б, що складного в трьох буквах – BMW вона і в Африці BMW. Однак далеко ходити не треба: так, якщо ми говоримо "бе ем ве", то ті ж англійці та американці – "бі-ем-дабл'ю". А самі німці – "бе-ем-ві". І чим більше мов, тим ситуація ще стає ще більш цікавою.
Тому усім, хто цікавиться, OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з відеороликами з вимови марки BMW на різних мовах:
Отже, німецькою вона звучить так:
французькою:
китайською:
турецькою:
іспанською:
італійською:
нідерландською:
До речі, а розшифровується BMW як Bayerische Motoren Werke. У перекладі з німецької це означає Баварський моторний завод.
Нагадаємо, BMW збирається випустить електромобіль з запасом ходу 700 км, який кине виклик найсерйознішим конкурентам.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".