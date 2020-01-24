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24 січня • оновлено в 18:45
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Ви точно здивуєтеся: як вимовляється BMW на різних мовах

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З вимовою марки BMW не все так просто: річ у тім, що на різних мовах вона звучить по-різному. Тому компанія вирішила опублікувати відповідну методичку по вимові її назви.

Хоча на перший погляд ніби як і немає ніяких проблем: здавалося б, що складного в трьох буквах – BMW вона і в Африці BMW. Однак далеко ходити не треба: так, якщо ми говоримо "бе ем ве", то ті ж англійці та американці – "бі-ем-дабл'ю". А самі німці – "бе-ем-ві". І чим більше мов, тим ситуація ще стає ще більш цікавою.

Ви точно здивуєтеся: як вимовляється BMW на різних мовах
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Тому усім, хто цікавиться, OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з відеороликами з вимови марки BMW на різних мовах:

Отже, німецькою вона звучить так:

французькою:

китайською:

турецькою:

іспанською:

італійською:

нідерландською:

До речі, а розшифровується BMW як Bayerische Motoren Werke. У перекладі з німецької це означає Баварський моторний завод.

Нагадаємо, BMW збирається випустить електромобіль з запасом ходу 700 км, який кине виклик найсерйознішим конкурентам.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
видео BMW
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вообще-то немцы говорят Бе-Ем-Ве. :)
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