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5 травня • оновлено в 18:13
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ВАЗ-2108 покращували 15 років і перетворили на чудовисько

5.4т
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Любительський тюнінг спершу з'явився як можливість покращити автомобіль. Але власник цього ВАЗ-2108 просто проґавив момент, коли все вийшло з-під контролю.

Спочатку над проєктом працювали для змагань у заїздах по прямій, проте після встановлення турбіни потужність двигуна хоч і зросла приблизно до 350 к.с., але її все ж було недостатньо для боротьби з більш продуктивними машинами.

Дивний тюнінг ВАЗ-2108

Дивний тюнінг ВАЗ-2108

carakoom.com

Якщо вже силова установка була зіпсована й подальша модифікація технічної частини виявилася безглуздою, власник вирішив допрацьовувати машину для участі у виставках – кульмінації марності любительського тюнінгу.

Дивний тюнінг ВАЗ-2108

Дивний тюнінг ВАЗ-2108

carakoom.com

Доля таких заходів – вакханалія яскравих кольорів та блискучих дрібничок. Перемагає той, хто прикрасить свій автомобіль максимальною кількістю дурнуватих декоративних елементів. Тому вазівська вісімка тепер має такий вигляд.

Дивний тюнінг ВАЗ-2108

Дивний тюнінг ВАЗ-2108

carakoom.com

Дивний тюнінг ВАЗ-2108

Дивний тюнінг ВАЗ-2108

carakoom.com

Незважаючи на масштабні переробки кузову, ВАЗ-2108 в цьому проєкті, як і раніше, безпомилково впізнається. Агресивний обвіс, кастомна світлотехніка, дорогі колісні диски, в автомобілі навіть для чогось з'явився карбоновий капот та безрамні стекла дверей.

Дивний тюнінг ВАЗ-2108

Дивний тюнінг ВАЗ-2108

carakoom.com

Дивний тюнінг ВАЗ-2108

Дивний тюнінг ВАЗ-2108

carakoom.com

Салон також сильно змінився завдяки новій передній панелі, спортивним кріслам і керму – зрозуміло, все це тут виключно для краси. Або власнику просто хотілося б так думати? Навіть важко повірити, що цей "рух до досконалості" тривав 15 років.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ВАЗ-2109, який знайшли в Україні в стані нового авто через 30 років.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
тюнінг Лада ВАЗ б/к автомобіль авто
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Cat Basil
Cat Basil
У Ваза всегда была проблема - багажник не закрывается. Решили в Украине наладить вместо Ваза выпуск Мерседеса последней марки. Взяли чертежи у немцев, собрали по ним - получился Ваз - багажник не закрывается. Решили что рабочие - руки из жопы растут. Привезли с Германии . Собрали Мерседес, а получился Ваз - багажник не закрывается. Решилии что у начальства мозгов нет. Выписали из Германии . Собрали Мерседес, а получился Ваз - багажник не закрывается . А на пригорке наблюдая всё это разговаривают бывшие директор и главный инженер. Главный и говорит: "А вы всё говорили, что у нас мозгов нет, руки из жопы растут. А тут со времён Союза пороблено...
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