Вантажівка розкидала по автомагістралі тисячі пляшок пива. Фото

Досить незвичайний інцидент стався два дні тому на автомагістралі B12 в Німеччині.

Як повідомляє spiegel.de, завантажена пивом фура не доїхала до свого місця призначення. Через погану фіксації вантажу ящики з пивом почали падати, а через деякий час обірвали тент вантажівки і зовсім випали на дорогу. Важливу роль в цьому зіграв ефект доміно, який утворювали пивні ящики при падінні, а також відцентрова сила в момент руху автомобіля.

Пивні ящики і пляшки вилітали з такою силою, що розлетілися на кілька метрів. Щоб ліквідувати наслідки НП, поліції довелося перекрити на автобан на 3 години.

Завдані збитки оцінюються в десятки тисяч євро.

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