Злодії понівечили автомобіль, якого ще навіть немає у продажу

Колеса з автомобілів знімають досить часто (це один з найпопулярніших промислів у злодіїв), проте у даному випадку мова йде про постраждале авто, яке ще не встигло з'явитися на ринку!

Як з'ясував OBOZREVATEL, в Детройті (США) вандали зняли колеса з новенького суперкара Chevrolet Corvette C8 2020. При цьому ситуація виглядає подвійно сумно, оскільки злочинці виконали свою роботу досить незграбно: розкурочений автомобіль, можна сказати, кинули асфальт, внаслідок чого машина могла отримати ще й пошкодження днища.

Швидше за все, автомобіль належить заводу, а їздив на ньому один із співробітників компанії. А все тому, що Chevrolet Corvette C8 2020 ще немає у продажу – постачання суперкара почнуться тількі наприкінці лютого.

