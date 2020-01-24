Злодії понівечили автомобіль, якого ще навіть немає у продажу

Колеса з автомобілів знімають досить часто (це один з найпопулярніших промислів у злодіїв), проте у даному випадку мова йде про постраждале авто, яке ще не встигло з'явитися на ринку!

Як з'ясував OBOZREVATEL, в Детройті (США) вандали зняли колеса з новенького суперкара Chevrolet Corvette C8 2020. При цьому ситуація виглядає подвійно сумно, оскільки злочинці виконали свою роботу досить незграбно: розкурочений автомобіль, можна сказати, кинули асфальт, внаслідок чого машина могла отримати ще й пошкодження днища.

Постраждалий Chevrolet Corvette Stingray 2020 carscoops.com

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Швидше за все, автомобіль належить заводу, а їздив на ньому один із співробітників компанії. А все тому, що Chevrolet Corvette C8 2020 ще немає у продажу – постачання суперкара почнуться тількі наприкінці лютого.

Chevrolet Corvette Stingray 2020 carscoops.com

2020 C8 #Corvette wheels jacked on a street in Detroit 's West Village! 😦 Get the full story right here ➡️ https://t.co/uNrDBFgwZh pic.twitter.com/UCglXZNipD - MotorTrend (@MotorTrend) 23 січня 2020 р

Проте, сильно дивуватися побаченому не варто: річ у тім що вже як кілька десятків років Детройт залишається одним з найбільш криміногенних міст не тільки США, але й всього світу. Так, у 2017 році кількість крадіжок транспортних засобів тут склала 301 на 100 000 жителів.

Постраждалий Chevrolet Corvette Stingray 2020 carscoops.com

Постраждалий Chevrolet Corvette Stingray 2020 carscoops.com

Про точно суму збитків сказати складно, але, очевидно одне – мова йде про кілька тисяч доларів.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Чехії на ходу самознищилася рідкісний суперкар на 200 000 євро.

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