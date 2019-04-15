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В Україні вводять перехоплюючі автостоянки: що це і як буде працювати

1.4тЧитати матеріал російською

В Україні з 1 липня у великих містах почнуть облаштовувати перехоплюючі автостоянки.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе. Такі автостоянки повинні допомогти боротися із заторами і нестачею парковок.

Чиновник також додав, що це рішення має поліпшити екологічний стан та налагодити транспортний рух у центральних районах міст.

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Що таке перехоплюючі автостоянки?

Парцхаладзе пояснив, що господар авто перед заїздом у центральну частину міста може залишити своє авто на такій парковці й скористатися громадським транспортом, щоб дістатися до місця призначення.

Перехоплюючі автостоянки будуть розташовуватися поблизу залізничних станцій, авіаційних терміналів, станцій метро, зупинок маршрутного таксі та іншого громадського транспорту, розміщених на під'їзді до центральної частини міста.

Місце для паркування

Місце для паркування

Мінімальна відстань до зазначених об'єктів має становити 150 м.

До 50% автомісць на перехоплюючих автостоянках мають передбачатися для тривалого зберігання автомобілів (протягом дня), до 25% автомісць — для короткочасного зберігання (на декілька годин).

Перехоплюючі автостоянки

Перехоплюючі автостоянки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почали діяти нові правила паркування.

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Місце
Україна
Теги
автопарковка
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