В Україні випустили автомобіль для боротьби з пандемією COVID-19

Українська корпорація Богдан (місто Черкаси) випустила автомобіль, який допоможе боротися з коронавірусом. Його призначення – дезінфекція об'єктів інфраструктури (доріг та тротуарів).

Спеціальний дезінфікуючий автомобіль, що отримав назву Богдан-3378, побудований на базі вантажівки Hyundai HD78. На платформу "корейця" встановили бак об'ємом 3000 літрів, а в задній частині машини – на рівні ліхтарів – змонтували спеціальні розпилювачі для обробки доріг. Крім того, є два окремих шланга-підведення довжиною 30 метрів – з їх допомогою можна дезінфікувати тротуари.

Дезінфікуючий автомобіль Богдан bogdan.ua

Оскільки вантажівка є безкапотною, а її радіус розвороту складає всього 13 метрів, спецтехніка відмінно підходить для експлуатації в міських умовах. Автомобіль можуть викоистовувати структури ДСНС, комунальних служб та закладів охорони здоров'я.

Дезінфікуючий автомобіль Богдан bogdan.ua

Дезінфікуючий автомобіль Богдан bogdan.ua

Поки проведений лише один екземпляр Богдан-3378, але якщо на таку машину буде попит, корпорація готова налагодити серійне виробництво.

Дезінфікуючий автомобіль Богдан bogdan.ua

Дезінфікуючий автомобіль Богдан bogdan.ua

Дезінфікуючий автомобіль Богдан bogdan.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні створили авто з характеристиками суперкара.

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