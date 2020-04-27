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27 квітня • оновлено в 16:50
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В Україні випустили автомобіль для боротьби з пандемією COVID-19

1.4т
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Українська корпорація Богдан (місто Черкаси) випустила автомобіль, який допоможе боротися з коронавірусом. Його призначення – дезінфекція об'єктів інфраструктури (доріг та тротуарів).

Спеціальний дезінфікуючий автомобіль, що отримав назву Богдан-3378, побудований на базі вантажівки Hyundai HD78. На платформу "корейця" встановили бак об'ємом 3000 літрів, а в задній частині машини – на рівні ліхтарів – змонтували спеціальні розпилювачі для обробки доріг. Крім того, є два окремих шланга-підведення довжиною 30 метрів – з їх допомогою можна дезінфікувати тротуари.

Дезінфікуючий автомобіль Богдан

Дезінфікуючий автомобіль Богдан

bogdan.ua

Оскільки вантажівка є безкапотною, а її радіус розвороту складає всього 13 метрів, спецтехніка відмінно підходить для експлуатації в міських умовах. Автомобіль можуть викоистовувати структури ДСНС, комунальних служб та закладів охорони здоров'я.

Дезінфікуючий автомобіль Богдан

Дезінфікуючий автомобіль Богдан

bogdan.ua

Дезінфікуючий автомобіль Богдан

Дезінфікуючий автомобіль Богдан

bogdan.ua

Поки проведений лише один екземпляр Богдан-3378, але якщо на таку машину буде попит, корпорація готова налагодити серійне виробництво.

Дезінфікуючий автомобіль Богдан

Дезінфікуючий автомобіль Богдан

bogdan.ua

Дезінфікуючий автомобіль Богдан

Дезінфікуючий автомобіль Богдан

bogdan.ua

Дезінфікуючий автомобіль Богдан

Дезінфікуючий автомобіль Богдан

bogdan.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні створили авто з характеристиками суперкара.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Автоновини України
Теги
авто "Богдан Моторс"
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ни чего изобретать не надо,после СССР осталось столько машин химзащиты шо хватит еще на один Черноболь и 5 корон
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
петька никак не угомонится
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Петрушка и тут развел ка ке лов...)))
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