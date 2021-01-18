В Україні стартував продаж нової моделі Hyundai

Компанія Hyundai оголосила про старт продажів в Україні нового компактного кросовера Venue.

Про це повідомлять пресслужба виробника. Новинка є найменшим представником сім'ї кросоверів Hyundai – довжина моделі складає 4040 мм, а колісна база – 2520 мм.

Автомобіль привертає увагу виразним дизайном екстер'єру, палітрою яскравих кольорів та контрастними елементами. Інтер'єр Venue відрізняється різноманітністю оздоблення: від класичних темних тонів і до джинсових мотивів з контрастною світлою стрічкою.

Для зручності користувача автомобіль забезпечили підігрівом керма та передніх сидінь. Інформаційно-розважальна система має 8-дюймовий сенсорний екран, бездротову зарядку для смартфонів та підтримку додатків Apple CarPlay та Android Auto.

Автомобіль оснащений бензиновим 1,6-літровим мотором потужністю 123 к.с., який працює у парі з 6-ступінчастою "механіrой" або "автоматом". Venue оснащений селектором вибору режимів руху і покриття (Drive/Traction Mode), а також системами круїз-і клімат-контролю.

Новинка представлена в трьох комплектаціях – Express, Dynamic і Elegance. На машину пропонується гарантія 5 років або 100 000 км пробігу, або ж 4 роки без обмеження пробігу. Ціна на новий Hyundai Venue стартує з позначки в 509 910 грн.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, cемейство компактних кросоверів Hyundai готується до поповнення, а в Україну прибув флагманський позашляховик Palisade.