В Україні спіймали ще одну ЗАЗ Таврію з "блатними" номерами

AutoOboz вже неодноразово писав про те, що в Україні можна натрапити на автомобілі з номерними знаками, які коштують дорожче за саму машину. І ось недавно в поле зору "фотошпигунів" потрапив черговий такий транспортній засіб.

На цей раз об'єктом уваги стала ЗАЗ-1102 Таврія з номерами 7777; сфотографували її у Рівненьській області. Цікаво, що зовсім недавно в Запоріжжі очевидці зняли аналогічний "тандем" – таку саму Таврію, але з номерами 0001.

ЗАЗ Таврія з крутими номерами instagram.com/vehicles.exclusive

Із бази даних по перевірки автономерів випливає, що ексклюзивний номер у ЗАЗа 2003 року випуску давно – з 2016-го. Таким чином, навряд чи йдеться про "перевіс" (досить поширена в Україні практика, коли індивідуальні номери "резервують" для дорогих машин шляхом їх тимчасового встановлення на перше авто, що потрапилось): швидше за все, це рідний держзнак автомобіля.

Вартість даного номера – 36 000 грн (майже 1300 доларів за актуальним курсом) – саме стільки в Україні просять за держзнаки з чотирма однаковими цифрами. Сама ж Таврія при цьому коштує трохи дешевше – близько 1000-1200 доларів.

Раніше OBOZREVATEL також розповідав про Daewoo Lanos з номерами 0001 і іржавою Газелі, зареєстрованої на Держзнак з 6666.

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